Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Vin Diesel Umumkan Jadwal Tayang Fast and Furious 11

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |20:03 WIB
Vin Diesel Umumkan Jadwal Tayang Fast and Furious 11
Vin Diesel
A
A
A

JAKARTA - Aktor Vin Diesel mengumumkan tanggal rilis film terbaru Fast and Furious 11. Setelah penantian panjang, film yang kini bertajuk, Fast Forever ini akan tayang pada Maret 2028.

Kabar tersebut diunggah Vin Diesel di akun Instagram-nya @vindiesel. Pemeran Dominic Toretto ini mengunggah foto lamanya bersama mendiang Paul Walker dan mengumumkan film ke-11 Fast and Furious ini.

“Tidak ada yang mengatakan jalanan akan mudah, tapi itu milik kita,” tulis Vin Diesel dar Instagram @vindiesel, Minggu (1/2/2026).

Dalam postingan itu, Vin Diesel turut mengenang perjalanan panjang bersama waralaba Fast and Furious yang rilis sejak awal tahun 2000-an. Potretnya bersama Paul Walker pun menunjukan persahabatan mereka yang telah terjadi sejak dulu meski kini Paul telah tiada.

Nampak pria 58 tahun ini menunjukan foto lawas bersama Paul di depan sebuag mobil sedan di awal perilisan film Fast and Furious ini.

Sebelumnya, Fast and Furious 10 atau Fast X tayang pada 2023 lalu dan jadi salah satu film yang begitu dinantikan. Vin Diesel sempat memberikan bocoran film Fast and Furious 11 akan tayang pada April 2026. Film tersebut dikabarkan menjadi sineas terakhir untuk waralaba Fast and Furious yang sudah tayang sejak tahun 2001.

“Studio itu berkata kepada saya, ‘Bisakah kita mendapatkan episode terakhir Fast and Furious pada April 2027?’,” ucap Vin Diesel beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189971//cristiano_ronaldo_dan_vin_diesel_bisa_berkolaborasi_di_film_fast_and_furious_vindiesel-l9oL_large.jpg
Dibocorkan Vin Diesel, Cristiano Ronaldo Tampil di Film Fast & Furious Edisi Terakhir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/206/3151434//fast_and_furious_6-FWvz_large.jpg
Vin Diesel Bocorkan Jadwal Tayang Fast and Furious 11, Reuni dengan Mendiang Paul Walker?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement