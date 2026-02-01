Vin Diesel Umumkan Jadwal Tayang Fast and Furious 11

JAKARTA - Aktor Vin Diesel mengumumkan tanggal rilis film terbaru Fast and Furious 11. Setelah penantian panjang, film yang kini bertajuk, Fast Forever ini akan tayang pada Maret 2028.

Kabar tersebut diunggah Vin Diesel di akun Instagram-nya @vindiesel. Pemeran Dominic Toretto ini mengunggah foto lamanya bersama mendiang Paul Walker dan mengumumkan film ke-11 Fast and Furious ini.

“Tidak ada yang mengatakan jalanan akan mudah, tapi itu milik kita,” tulis Vin Diesel dar Instagram @vindiesel, Minggu (1/2/2026).

Dalam postingan itu, Vin Diesel turut mengenang perjalanan panjang bersama waralaba Fast and Furious yang rilis sejak awal tahun 2000-an. Potretnya bersama Paul Walker pun menunjukan persahabatan mereka yang telah terjadi sejak dulu meski kini Paul telah tiada.

Nampak pria 58 tahun ini menunjukan foto lawas bersama Paul di depan sebuag mobil sedan di awal perilisan film Fast and Furious ini.

Sebelumnya, Fast and Furious 10 atau Fast X tayang pada 2023 lalu dan jadi salah satu film yang begitu dinantikan. Vin Diesel sempat memberikan bocoran film Fast and Furious 11 akan tayang pada April 2026. Film tersebut dikabarkan menjadi sineas terakhir untuk waralaba Fast and Furious yang sudah tayang sejak tahun 2001.

“Studio itu berkata kepada saya, ‘Bisakah kita mendapatkan episode terakhir Fast and Furious pada April 2027?’,” ucap Vin Diesel beberapa waktu lalu.