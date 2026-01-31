Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komnas Anak: Inara Rusli Laporkan Virgoun Imbas Ambil Paksa Hak Asuh Anak 

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |15:12 WIB
Komnas Anak: Inara Rusli Laporkan Virgoun Imbas Ambil Paksa Hak Asuh Anak 
Komnas Anak: Inara Rusli Laporkan Virgoun Imbas Ambil Paksa Hak Asuh Anak. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
JAKARTA - Inara Rusli ternyata tak sekadar melakukan konsultasi hukum saat datang ke kantor Komisi Perlindungan Anak (Komnas Anak) di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 30 Januari 2026.

Ketua Umum Komnas Anak, Agustinus Sirait mengatakan, Inara resmi melaporkan Virgoun karena dianggap telah merebut hak asuh yang diberikan kepadanya secara paksa.

Hot Gossip: Wardatina Mawa Tolak Berdamai, Inara Rusli Sedih Kehilangan Job
Komnas Anak: Inara Rusli Laporkan Virgoun Imbas Ambil Paksa Hak Asuh Anak. (Foto: Instagram/@mommy_starla)

"Ibu IR ini melaporkan bahwa tiga anak yang berada di bawah pengasuhannya diambil secara paksa tanpa sepersetujuan beliau oleh mantan suaminya," katanya.

Agustinus mengungkapkan, pihaknya mendukung Inara Rusli untuk mendapatkan kembali anak-anaknya dari tangan Virgoun. Apalagi berdasarkan putusan pengadilan agama,  hak asuh anak berada di tangan Inara.

Dia menilai, keputusan Virgoun membawa anak-anaknya tanpa sepengetahuan Inara adalah langkah keliru. Hal itu juga melanggar putusan Mahkamah Agung yang telah memberikan hak asuh kepada Inara.

"Apa yang dilakukan sang ayah ini merupakan bagian dari kekerasan sebenarnya. Karena kita juga harus memikirkan bagaimana psikis anak-anaknya," imbuhnya.

Inara Rusli Dituding Jadi Pelakor, Virgoun Bikin Tebak-Tebakan
Komnas Anak: Inara Rusli Laporkan Virgoun Imbas Ambil Paksa Hak Asuh Anak. (Foto: Instagram/@virgoun_)

Tak hanya melaporkan Virgoun yang mengambil paksa anak-anaknya, Inara Rusli juga menuding mantan suaminya tersebut menutup akses komunikasi dirinya dari ketiga anak mereka.

"Bahkan untuk bisa bertemu ketiga anaknya, Ibu IR harus mendatangi sekolah anak-anaknya," tuturnya menambahkan.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
