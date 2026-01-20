Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

RCTI Siap Mengudara dengan Konsep Baru di 2026

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |20:26 WIB
RCTI Siap Mengudara dengan Konsep Baru di 2026
RCTI
A
A
A

JAKARTA - RCTI kembali menghadirkan kejutan besar untuk pemirsa setianya. Mulai awal tahun ini, RCTI tidak hanya melakukan pembaruan tampilan, tetapi juga melakukan transformasi menyeluruh yang menandai dimulainya waktunya RCTI dengan wajah baru.

Perubahan ini menjadi langkah besar RCTI untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih segar, relevan, dan dekat dengan pemirsa dari berbagai generasi. Bukan sekadar visual yang diperbarui, namun juga konsep, jam tayang, hingga sajian konten yang semakin dinamis.

Salah satu hal paling mencuri perhatian adalah perubahan jam tayang baru. Program penuh keseruan yang sebelumnya hanya menemani pemirsa di akhir pekan, kini akan mengudara setiap hari di jam yang lebih awal. Ini tentu menjadi kabar baik bagi pemirsa yang ingin menikmati hiburan berkualitas sejak pagi hari.

Tak hanya itu, sajian baru RCTI akan terasa semakin fresh dan hidup dengan kehadiran lebih banyak host, serta bintang tamu yang seru dan lucu, siap menghadirkan tawa, cerita, dan momen menghibur setiap harinya.

Transformasi ini menjadi penanda bahwa RCTI siap melangkah ke babak baru, lebih berani, lebih dekat, dan lebih menghibur.

Catat tanggalnya! Mulai 26 Januari 2026, RCTI resmi memasuki era baru.

(kha)

Topik Artikel :
Televisi MNC Group RCTI
