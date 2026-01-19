Doktif Paparkan Syarat Damai dengan Richard Lee: Uang Rp5 Miliarmu Tak Akan Diterima!

JAKARTA - Dokter Detektif alias Doktif mengaku masih membuka pintu damai dengan seterunya, Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen dan Undang Undang Kesehatan yang bergulir di Polda Metro Jaya.

Namun, perdamaian itu tak datang tanpa syarat. Doktif mendesak Richard Lee untuk mengembalikan uang ratusan miliar kepada masyarakat yang membeli produk skin carenya.

"Kembalikan ratusan miliar uang masyarakat yang sudah kamu ambil. Itu persyaratan damai," kata Doktif saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (19/1/2026).

Doktif bahkan menolak untuk menerima uang damai senilai Rp5 miliar dari Richard. Sebab, ia mengklaim laporan yang dilayangkan bukan masalah personal, tetapi guna mencari keadilan bagi masyarakat luas.

"Melawan Doktif kamu bukan siapa-siapa. Uang yang kamu tawarkan sebesar Rp5 miliar ke Doktif itu Doktif tidak akan terima," ucap Doktif.

"Jangan pernah memberikan Doktif uang damai di balik sembunyi-sembunyi di belakang masyarakat," tambah Doktif.

Lebih lanjut, Doktif menegaskan apabila Richard Lee ingin menemui pihaknya hal itu harus dilakukan di depan awak media agar semua jelas.