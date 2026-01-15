Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Sebut Saksi Penyidik Berbohong, Gantungkan Harapan pada Bukti CCTV

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |20:01 WIB
Ammar Zoni Sebut Saksi Penyidik Berbohong, Gantungkan Harapan pada Bukti CCTV
Ammar Zoni
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni mengaku kecewa dengan keterangan saksi penyidik yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar hari ini. Menurut Ammar, keterangan dari saksi sangat berbeda dengan kenyataan yang ada.

Untuk itu pihaknya meminta agar rekaman CCTV dihadirkan dalam persidangan. Ammar menyebut CCTV menjadi satu-satunya alat pembuktian yang bisa menjawab bantahan antara dirinya dan saksi penyidik yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Ya tentu sekarang, sekarang kita lihat untuk kebenarannya. Tadi kami sudah meminta tolong untuk dihadirkan CCTV. Karena penindasan, penyiksaan, dan segala macemnya ini kan ada di CCTV,” ujar Ammar seusai sidang digelar, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, perdebatan antara keterangan terdakwa dan saksi penyidik tidak akan menemukan titik terang tanpa adanya bukti visual di rekaman CCTV.

“Kalau kita bicara, tadi menyangkal saya mengatakan seperti ini, pihak saksi sebagai polisi juga mengatakan seperti itu gitu kan, saling membantah. Ya dibuktikannya di CCTV. Makanya jadi harus ada CCTV,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/33/3195627//ammar_zoni-RMGs_large.jpg
Kuasa Hukum Klaim BAP Ammar Zoni Cacat Hukum, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195258//penangkapan_narkoba-38ba_large.jpg
Polisi Ungkap Bahan Baku Lab Narkoba di Apartemen Pluit dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195228//polda_metro_jaya-CsGJ_large.jpg
Kronologi Terbongkarnya Lab Narkoba di Apartemen Pluit yang Libatkan WN Tiongkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195212//penggerebekan_lab_narkoba-GULA_large.jpg
Polisi Bongkar Lab Narkoba Etomidate di Apartemen Pluit, WN China Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/33/3194686//ammar_zoni-4A2f_large.jpg
Aditya Zoni Tak Khawatir Kakaknya Ungkap Rahasia dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194541//narkoba-TjQF_large.jpg
Selundupkan Narkoba, Pasutri Asal Pakistan Nekat Telan 162 Kapsul Sabu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement