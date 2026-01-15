Ammar Zoni Sebut Saksi Penyidik Berbohong, Gantungkan Harapan pada Bukti CCTV

JAKARTA - Ammar Zoni mengaku kecewa dengan keterangan saksi penyidik yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar hari ini. Menurut Ammar, keterangan dari saksi sangat berbeda dengan kenyataan yang ada.

Untuk itu pihaknya meminta agar rekaman CCTV dihadirkan dalam persidangan. Ammar menyebut CCTV menjadi satu-satunya alat pembuktian yang bisa menjawab bantahan antara dirinya dan saksi penyidik yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Ya tentu sekarang, sekarang kita lihat untuk kebenarannya. Tadi kami sudah meminta tolong untuk dihadirkan CCTV. Karena penindasan, penyiksaan, dan segala macemnya ini kan ada di CCTV,” ujar Ammar seusai sidang digelar, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, perdebatan antara keterangan terdakwa dan saksi penyidik tidak akan menemukan titik terang tanpa adanya bukti visual di rekaman CCTV.

“Kalau kita bicara, tadi menyangkal saya mengatakan seperti ini, pihak saksi sebagai polisi juga mengatakan seperti itu gitu kan, saling membantah. Ya dibuktikannya di CCTV. Makanya jadi harus ada CCTV,” lanjutnya.