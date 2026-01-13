Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isu Nikah Tak Pakai Wali, Begini Klarifikasi Pihak Inara Rusli

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |20:01 WIB
Isu Nikah Tak Pakai Wali, Begini Klarifikasi Pihak Inara Rusli
Inara Rusli dan Insanul Fahmi
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny, memberikan klarifikasi isu yang menyebut kliennya tak menggunakan wali saat menikah siri dengan Insanul Fahmi pada Agustus 2025 silam.

Keabsahan pernikahan siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi usai beredar isu bahwa pernikahan tersebut berlangsung tanpa wali nikah. Daru memastikan Inara dan Insanul telah memenuhi rukun nikah dengan menunjuk kakak kandung Inara sebagai wali.

"Kalau pernikahan udah pasti ada wali. Gak mungkin kalau tidak ada wali, itu kan gak sah. Dan walinya itu adalah kakak kandungnya sendiri," tegas Daru di Polda Metro Jaya, Selasa (13/1/2026).

Meski sah secara agama, pernikahan siri tersebut tidak bisa dianggap resmi secara negara melalui isbat nikah. Ini karena pernikahan mereka dilakukan saat salah satu pihak masih terikat pernikahan sah.

"Isbat nikah enggak ada. Karena memang itu kan pernikahannya, pernikahan sirinya kan dilakukan pada saat masih dalam pernikahan sah ya," ujar Herlina selaku tim kuasa hukum Inara.

Aturan tersebut mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang melarang isbat nikah jika salah satu atau kedua pihak masih memiliki ikatan perkawinan.

"Dalam pasal 7 di kompilasi hukum Islam itu jelas tidak ada isbat nikah bisa dilakukan jika ternyata salah satu pihak atau keduanya masih dalam terikat perkawinan," lanjut Herlina

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/33/3195169//inara_rusli-7lZt_large.jpg
Upaya Damai Ditolak, Inara Rusli Siap Temui Wardatina Mawa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/33/3195096//wardatina_mawa-q3n9_large.jpg
Wardatina Mawa Ajukan Syarat jika Insanul Fahmi dan Inara Rusli Ingin Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/33/3195063//inara_rusli-18dq_large.jpg
Inara Rusli Klaim Janda Bisa Menikah Tanpa Wali, Derry Sulaiman: Tidak Sah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/33/3194841//inara_rusli-qrGR_large.jpg
Pesan Menohok Inara Rusli Usai Insanul Fahmi Dituduh Idap NPD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/33/3194764//bunga_zainal-zduT_large.jpg
Bunga Zainal Geram soal Klarifikasi Inara Rusli di Podcast: Sok Cantik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/33/3194687//inara_rusli-m4fa_large.jpg
Terungkap, Inara Rusli Sempat Cegah Insanul Fahmi Ceraikan Mawa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement