Prank Masak Bebek Bikin OME TV Jadi Chaos Total

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |19:32 WIB
Prank Masak Bebek Bikin OME TV Jadi Chaos Total
Halo Dek
A
A
A

JAKARTA - Episode ke-9 HALO, DEK! hadir dengan format yang jauh lebih liar daripada biasanya. Untuk pertama kalinya, Azia Riza tidak sendirian; ia mengajak konten kreator cantik, Feliciwa, buat ikut nge-prank bareng di OME TV. 

Sejak detik pertama, vibe-nya langsung kacau: gimmick kelaperan, nemu “bebek hidup”, dan misi pura-pura mau memasak bebek itu di depan orang random. Reaksi OME TV? Gak ada yang normal.

Eksperimen dimulai saat Azia dan Feli pura-pura lagi kelaparan parah dan nggak dapet makanan apa-apa. Mereka kemudian “menemukan” seekor bebek dan minta pendapat orang-orang: mau dipotong atau enggak? Kocaknya, beberapa orang langsung jawab “potong aja!” tanpa mikir. Bahkan ada yang berpenampilan ala gangster Amerika tapi tetap tega mendukung ide gila itu.

Semakin lama, interaksi makin absurd. Ada yang lagi patah hati sambil makan seblak, ada yang bingung kenapa dua cewek cantik tiba-tiba mau masak bebek hidup, dan ada juga yang shock ketika Azia terang-terangan bilang rasa bebeknya “kayak tai”. Semua momen chaotic itu bikin setiap percakapan berubah jadi komedi spontan yang sulit diprediksi.

Puncaknya terjadi saat “bebek” yang sedang dititipkan ke salah satu cowok tiba-tiba “hilang”. Azia dan Feli panik pura-pura marah, bahkan sampai bilang mau lapor polisi. Bukannya takut, cowok itu malah santai dan bilang terserah mau dilapor, yang bikin adegan makin ngakak. Kekacauan ini mempertegas kalau dua host ini memang jagonya bikin orang bingung setengah mati.

Di akhir video, Azia dan Feli menutup prank dengan gaya santai tapi penuh tawa. Mereka ngobrol-ngobrol tentang keseruan hari itu, dan Feliciwa mengajak penonton yang penasaran buat cek kontennya lebih jauh. Episode ini jadi salah satu momen paling gokil di HALO, DEK! dan jelas menunjukkan chemistry absurd antara Azia, Feli, dan… seekor bebek. Saksikan episode HALO, DEK! lainnya hanya di @aziarizza
 

(kha)

