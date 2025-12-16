Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Drama Bebek OME TV: Dari Disuruh Potong Sampai Dicuri Orang!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |21:14 WIB
Drama Bebek OME TV: Dari Disuruh Potong Sampai Dicuri Orang!
Halo Dek
A
A
A

JAKARTA - HALO, DEK! EPS 9 membawa konsep prank yang jauh lebih ekstrem dari episode-episode sebelumnya. Bersama Feliciwa, Azia membangun sebuah skenario absurd: mereka pura-pura sedang kelaparan dan berniat menggoreng seekor bebek hidup yang “mereka temukan”. Tanpa persiapan spesial, hanya modal spontanitas, dua cewek ini sukses bikin OME TV jadi medan perang komedi.

Sejak awal, banyak orang langsung terheran-heran melihat Azia dan Feli bawa “bebek”. Reaksi yang paling gila datang dari seorang cowok yang langsung bilang “potong aja!” seolah itu hal normal dilakukan di depan kamera. Ada juga yang kebingungan sampai mikir Feliciwa dan Azia sedang kena tulah karena berani bawa hewan hidup ke OME TV.

Ketegangan palsu diperkuat ketika Azia pura-pura ingin mencabuti bulu bebek itu tepat di depan kamera. Mereka bahkan sempat tanya “bumbu apa yang cocok?” sambil minta ide dari orang yang mereka temui. Saking absurdnya, banyak orang hanya bisa ketawa, bingung, atau bahkan ikut stres karena dua host ini terlihat terlalu total memerankan skenarionya.

Bagian paling lucu adalah ketika bebek yang dititipkan ke salah satu cowok tiba-tiba “hilang diculik”. Azia langsung panik, Feliciwa ikut histeris, dan cowok itu cuma bisa pasrah ketika mereka bilang mau lapor polisi. Interaksi itu menciptakan salah satu momen paling ikon di episode ini: prank yang semakin kacau tiap menitnya.

Episode ini berakhir dengan suasana hangat, tawa lega, dan perasaan puas dari kedua host setelah menjalankan prank paling nekat sejauh ini. Feliciwa menutupnya dengan memperkenalkan kontennya, mulai dari Jambul hingga teman-temannya, sementara Azia mengajak penonton untuk menyebarkan keseruan video ini ke mana-mana. HALO, DEK! EPS 9 resmi jadi salah satu episode paling chaotic dan paling lucu di seri ini. Tunggu episode HALO, DEK! selanjutnya hanya di @aziarizza.
 

(kha)

Topik Artikel :
Youtuber Halo Dek Azia Riza
Telusuri berita celebrity lainnya
