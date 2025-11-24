Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Puncak IMAA 2025: Ajang Penghargaan Tertinggi Dunia Perfilman Indonesia di RCTI! 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |20:02 WIB
Malam Puncak IMAA 2025: Ajang Penghargaan Tertinggi Dunia Perfilman Indonesia di RCTI! 
IMAA 2025
JAKARTA - Ajang penghargaan yang paling ditunggu-tunggu yaitu Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) akan kembali di gelar untuk ke-19 kalinya. 

Selama hampir dua dekade, IMAA hadir sebagai wadah untuk merayakan dedikasi, kreativitas, serta pencapaian para aktor dan aktris yang telah memberikan warna dan kontribusi besar bagi perkembangan industri film di Indonesia. 

Sebagai “home of awards”, ajang penghargaan tertinggi dan paling bergengsi bagi insan perfilman Tanah Air ini akan disiarkan secara langsung oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Rabu 26 November 2025, Pukul 21.15 WIB dari salah satu studio tercanggih dan termegah di Asia, yakni Studio RCTI+, yang bertempat di kawasan MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.

Tahun ini, IMAA hadir dengan semangat untuk mengapresiasi dedikasi, kreativitas, dan pencapaian para aktor dan aktris Tanah Air yang telah memberikan warna dan kontribusi besar bagi perkembangan industri film di Indonesia.

Penyelenggaraan tahun ini, IMAA 2025 menilai karya-karya film nasional yang tayang pada periode 1 September 2024 sampai dengan 30 September 2025. Terdapat 15 kategori penghargaan, dimana 15 kategori tersebut terbagi dalam dua kategori utama, yakni 8 Kategori Terbaik yang pemenangnya ditentukan berdasarkan penilaian Dewan Juri IMAA 2025 dan 7 Kategori Terfavorit yang pemenangnya ditentukan melalui voting yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui aplikasi RCTI+ dan media sosial resmi.

