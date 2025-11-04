Niat Belajar Merpati, Malah Bikin Suasana Kayak FTV Sore!

JAKARTA - Azia Riza kembali dengan aksi kocaknya di program AZBUN (Azia Bikin Untung atau Buntung). Kali ini, ia mencoba hal baru yaitu belajar nerbangin burung merpati bareng seorang pelatih. Di kanal YouTube @aziarizza, keseruan ini berubah jadi pengalaman yang nggak kalah lucu dari episode sebelumnya.

Sejak awal, Azia tampak semangat banget menerima arahan dari sang pelatih. Ia diajari cara memegang burung, cara melepaskannya, sampai aturan dasar latihan merpati. Tapi bukannya fokus, Azia malah sibuk nyari kesempatan buat bercanda dan ngegombal di tengah latihan.

Momen paling lucu muncul saat Azia ngajak pelatihnya nerbangin merpati bareng. Dengan muka polos tapi penuh drama, dia bilang, “Mas, coba ucapin… janji untuk kita selamanya.” Pelatihnya cuma bisa senyum bingung, sementara Azia tetap pede dengan gaya kocaknya.

Dari situ suasana latihan langsung berubah. Yang awalnya serius dan penuh instruksi, jadi kayak adegan romantis mendadak di lapangan. Azia pun terus menertawakan tingkahnya sendiri sambil tetap mencoba nerbangin merpati sesuai arahan.

Aksi absurd khas Azia ini bikin video jadi ringan dan menghibur dari awal sampai akhir. Latihan merpati yang biasanya penuh konsentrasi pun bisa berubah jadi tontonan penuh tawa. Semua keseruannya bisa ditonton di kanal YouTube @aziarizza.



