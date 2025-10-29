Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

9 Artis yang Jalani Proses Cerai pada Oktober 2025

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |19:21 WIB
9 Artis yang Jalani Proses Cerai pada Oktober 2025
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnissa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar perceraian artis dan publik figur terus berdatangan. Tercatat ada sekira 9 artis yang masih menghadapi proses perceraian hingga Oktober 2025.

Beberapa di antara mereka ada yang berpisah secara baik-baik. Namun, ada pula yang masih berkonflik.

Siapa saja artis yang masih menunggu nasib pernikahan mereka di tangan pendadilan? Okezone sudah merangkum 9 artis yang masih jalani proses perceraian di Oktober 2025.

1. Eza Gionino - Meiza Aulia

Gugatan dimohonkan Meiza pada 3 September 2025 di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, namun hingga Oktober 2025, dua artis itu masih ada di tahap mediasi perceraian.

2. Andre Taulany - Rien Wartia Trigina

Sudah empat kali ajukan cerai talak, Andre Taulany mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terbaru mereka sudah menyepakati secara tertulis kesepakatan damai di luar persidangan.

3. Tasya Farasya - Ahmad Assegaf

Influencer kecantikan Tasya Farasya menggugat suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan usai mengakui tak dinafkahi lahir dan batin, oleh Ahmad Assegaf. Kini keduanya sudah sepakat berpisah.

4. Raisa Andriana - Hamish Daud

Sejoli yang disebut sebagai couple goals ini akhirnya memutuskan berpisah di akhir Oktober 2025. Mereka sepakat berpisah dan menjalani co-parenting untuk anak semata wayang mereka.

5. Chikita Meidy - Indra Adhitya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180107//deddy-uZ5N_large.jpg
Gugat Cerai Deddy Corbuzier, Sabrina Singgung soal Kejujuran, Bukan Tentang Pengkhianatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180103//sabrina-VgTe_large.jpg
Deddy Corbuzier: Sabrina Istri yang Sempurna, Namun Hidup Memberikan Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180101//deddy_corbuzier_dan_sabrina_chairunnissa-F1bY_large.jpg
PA Tigaraksa: Jenis Perkara Sabrina dan Deddy Corbuzier Cerai Gugat, Istri yang Mengajukan Permohonan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180100//deddy_sabrina-kpiQ_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina: Kami Sepakat Menempuh Jalan Masing-Masing dalam Hidup 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180096//deddy_corbuzier-cKNi_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sepakat Bercerai, Bukan Karena Orang Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180095//sabrina-HCli_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Gugat Cerai Deddy Corbuzier, Humas PA Tigaraksa : Ada Permohonan Tidak Di-publish 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement