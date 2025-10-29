9 Artis yang Jalani Proses Cerai pada Oktober 2025

JAKARTA - Kabar perceraian artis dan publik figur terus berdatangan. Tercatat ada sekira 9 artis yang masih menghadapi proses perceraian hingga Oktober 2025.

Beberapa di antara mereka ada yang berpisah secara baik-baik. Namun, ada pula yang masih berkonflik.

Siapa saja artis yang masih menunggu nasib pernikahan mereka di tangan pendadilan? Okezone sudah merangkum 9 artis yang masih jalani proses perceraian di Oktober 2025.

1. Eza Gionino - Meiza Aulia

Gugatan dimohonkan Meiza pada 3 September 2025 di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, namun hingga Oktober 2025, dua artis itu masih ada di tahap mediasi perceraian.

2. Andre Taulany - Rien Wartia Trigina

Sudah empat kali ajukan cerai talak, Andre Taulany mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terbaru mereka sudah menyepakati secara tertulis kesepakatan damai di luar persidangan.

3. Tasya Farasya - Ahmad Assegaf

Influencer kecantikan Tasya Farasya menggugat suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan usai mengakui tak dinafkahi lahir dan batin, oleh Ahmad Assegaf. Kini keduanya sudah sepakat berpisah.

4. Raisa Andriana - Hamish Daud

Sejoli yang disebut sebagai couple goals ini akhirnya memutuskan berpisah di akhir Oktober 2025. Mereka sepakat berpisah dan menjalani co-parenting untuk anak semata wayang mereka.

5. Chikita Meidy - Indra Adhitya