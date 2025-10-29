JAKARTA - Kabar perceraian artis dan publik figur terus berdatangan. Tercatat ada sekira 9 artis yang masih menghadapi proses perceraian hingga Oktober 2025.
Beberapa di antara mereka ada yang berpisah secara baik-baik. Namun, ada pula yang masih berkonflik.
Siapa saja artis yang masih menunggu nasib pernikahan mereka di tangan pendadilan? Okezone sudah merangkum 9 artis yang masih jalani proses perceraian di Oktober 2025.
Gugatan dimohonkan Meiza pada 3 September 2025 di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, namun hingga Oktober 2025, dua artis itu masih ada di tahap mediasi perceraian.
Sudah empat kali ajukan cerai talak, Andre Taulany mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terbaru mereka sudah menyepakati secara tertulis kesepakatan damai di luar persidangan.
Influencer kecantikan Tasya Farasya menggugat suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan usai mengakui tak dinafkahi lahir dan batin, oleh Ahmad Assegaf. Kini keduanya sudah sepakat berpisah.
Sejoli yang disebut sebagai couple goals ini akhirnya memutuskan berpisah di akhir Oktober 2025. Mereka sepakat berpisah dan menjalani co-parenting untuk anak semata wayang mereka.