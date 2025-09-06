Jeno dan Jaemin NCT Bakal Tampil di Drama Bertema Olahraga dan Fantasi Wind Up

JAKARTA - Kabar gembira datang untuk para penggemar NCTzen. Dua personel NCT, Jeno dan Jaemin, disebut akan terlibat dalam proyek drama terbaru berjudul Wind Up.

Informasi ini diberitakan oleh SPOTV News pada Selasa, 3 September 2025, dan telah dikonfirmasi oleh pihak agensi SM Entertainment.

Menurut laporan, keduanya saat ini masih dalam tahap pembicaraan untuk bergabung dalam drama tersebut. Drama Wind Up akan menjadi proyek akting pertama Jeno sejak debutnya di dunia hiburan.

Sementara bagi Jaemin, drama ini akan menjadi ajang comeback setelah terakhir kali berakting pada 2019 melalui serial Method to Hate You.

Wind Up sendiri digambarkan sebagai drama dengan nuansa unik yang memadukan tema olahraga dengan sentuhan fantasi. Proyek ini rencananya akan disutradarai oleh Kim Sung Ho, sosok yang sebelumnya sukses menggarap drama populer Move to Heaven di Netflix. Kehadiran sutradara berpengalaman ini semakin menambah antusiasme penggemar terhadap proyek baru tersebut.

Syuting Wind Up diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat. Dengan jajaran pemain yang menjanjikan, drama ini diprediksi menjadi salah satu tayangan yang patut dinantikan pada tahun mendatang.

(kha)