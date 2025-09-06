Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jeno dan Jaemin NCT Bakal Tampil di Drama Bertema Olahraga dan Fantasi Wind Up

Eltarina Azura Putri , Jurnalis-Sabtu, 06 September 2025 |21:06 WIB
Jeno dan Jaemin NCT Bakal Tampil di Drama Bertema Olahraga dan Fantasi Wind Up
Jeno dan Jaemin NCT
A
A
A

JAKARTA - Kabar gembira datang untuk para penggemar NCTzen. Dua personel NCT, Jeno dan Jaemin, disebut akan terlibat dalam proyek drama terbaru berjudul Wind Up. 

Informasi ini diberitakan oleh SPOTV News pada Selasa, 3 September 2025, dan telah dikonfirmasi oleh pihak agensi SM Entertainment.

Menurut laporan, keduanya saat ini masih dalam tahap pembicaraan untuk bergabung dalam drama tersebut. Drama Wind Up akan menjadi proyek akting pertama Jeno sejak debutnya di dunia hiburan. 
Sementara bagi Jaemin, drama ini akan menjadi ajang comeback setelah terakhir kali berakting pada 2019 melalui serial Method to Hate You.

Wind Up sendiri digambarkan sebagai drama dengan nuansa unik yang memadukan tema olahraga dengan sentuhan fantasi. Proyek ini rencananya akan disutradarai oleh Kim Sung Ho, sosok yang sebelumnya sukses menggarap drama populer Move to Heaven di Netflix. Kehadiran sutradara berpengalaman ini semakin menambah antusiasme penggemar terhadap proyek baru tersebut.

Syuting Wind Up diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat. Dengan jajaran pemain yang menjanjikan, drama ini diprediksi menjadi salah satu tayangan yang patut dinantikan pada tahun mendatang.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Wind Up Jaemin NCT Jeno NCT NCT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180698//doyoung_nct-H7F4_large.JPG
Sebelum Wamil, Doyoung NCT Donasikan Rp1,16 Miliar untuk Bangun Sekolah di Uganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180232//jungwoo_dan_doyoung_nct-Fu2q_large.jpg
SM Entertainment Umumkan Jadwal Wamil Doyoung dan Jungwoo NCT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/205/3179786//nct_dream-4u6a_large.JPG
Siap Comeback! NCT Dream Bakal Rilis Mini Album Beat It Up November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/205/3172939//nct_dream-08O9_large.JPG
Manggung 2 Hari, NCT Dream Buka Konser di Jakarta: Kangen Kalian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/205/3172918//konser_nct_dream_di_jis-8cIU_large.JPG
Konser NCT Dream di JIS Diserbu Dreamzen, Antusias hingga Luar Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154265//moon_taeil-j4uI_large.jpeg
Moon Taeil Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara atas Kasus Pemerkosaan Berat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement