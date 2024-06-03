Lee Jae Wook Gabung Log Studio, Agensi Baru Milik Sang Manajer

SEOUL - Aktor Lee Jae Wook resmi bergabung dengan agensi baru setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama C-JeS Entertainment, pada April 2024.

Mengutip Soompi, Senin (3/6/2024), aktor Alchemy of Souls tersebut resmi meneken kontrak bersama Log Studio. Agensi hiburan tersebut merupakan perusahaan yang didirikan oleh manajer sang aktor.

“Kami telah menandatangani kontrak eksklusif dengan aktor Lee Jae Wook. Dengan begitu, kami akan memberi dukungan penuh padanya sehingga sang aktor bisa menunjukkan kemampuan aktingnya lebih lagi,” ujar agensi tersebut.

Februari silam, media Korea ramai mengabarkan Lee Jae Wook akan mengakhiri kontraknya dengan C-JeS Entertainment dan mendirikan agensi sendiri. Namun kala itu, agensi tersebut membantah pemberitaan tersebut.

C-JeS Entertainment memastikan sang aktor masih menjadi artis mereka hingga April 2024. Namun setelah 3 tahun kerjasama, Lee Jae Wook akhirnya memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan agensi tersebut.

Lee Jae Wook debut di dunia akting dengan membintangi drama The Memories of the Alhambra yang tayang di tvN pada 2018. Namanya melambung ketika beradu akting dengan Kim Hye Yoon dalam Extraordinary You.

Aktor 26 tahun itu kemudian membintangi sederet drama populer, termasuk Search: WWW, The Impossible Heir, Death’s Game, hingga Alchemy of Souls. Saat ini, Lee Jae Wook diketahui sedang syuting drama baru berjudul Hong Rang.*

(SIS)