Eko Patrio Ngontrak Rumah Usai Jadi Korban Penjarahan

JAKARTA - Pelawak sekaligus Anggota DPR RI non-aktif, Eko Patrio, mengungkapkan perasaannya setelah menjadi korban penjarahan buntut kericuhan demo massa akhir Agustus lalu.

Eko menjelaskan bahwa rumah itu memang dibangun dari hasil keringatnya selama menjadi pelawak. Rumah itu pula menjadi persembahan terbaik untuk keluarga tercinta.

"Jujur, ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya yaitu rumah yang udah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini, hilang seketika pada malam itu, ya sedih sih. Tapi ya ambil hikmahnya aja," ucap Eko Patrio.

Eko lalu menceritakan caranya menguatkan keluarga. Dia mengaku akan memaafkan para penjarah meski proses hukum terus berlanjut.