Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Eko Patrio Ngontrak Rumah Usai Jadi Korban Penjarahan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 13 September 2025 |18:18 WIB
Eko Patrio <i>Ngontrak</i> Rumah Usai Jadi Korban Penjarahan
Eko Patrio
A
A
A

JAKARTA - Pelawak sekaligus Anggota DPR RI non-aktif, Eko Patrio, mengungkapkan perasaannya setelah menjadi korban penjarahan buntut kericuhan demo massa akhir Agustus lalu. 

Eko menjelaskan bahwa rumah itu memang dibangun dari hasil keringatnya selama menjadi pelawak. Rumah itu pula menjadi persembahan terbaik untuk keluarga tercinta.

"Jujur, ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya yaitu rumah yang udah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini, hilang seketika pada malam itu, ya sedih sih. Tapi ya ambil hikmahnya aja," ucap Eko Patrio.

Eko lalu menceritakan caranya menguatkan keluarga. Dia mengaku akan memaafkan para penjarah meski proses hukum terus berlanjut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190157//raisa_dan_hamish_daud-ymTw_large.jpg
Tok! Raisa Resmi Bercerai dari Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190139//yusman_kusuma-N1uX_large.jpg
Yusman Kusuma Bantah Selingkuh dengan Jule: Kami Hanya Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3190051//nikita_mirzani-Nk3X_large.jpg
Nikita Mirzani Resmi Ajukan Kasasi Usai Hukumannya Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3189956//raisa_andriana-i7H3_large.jpg
Raisa Kembali Tegaskan Perceraiannya dengan Hamish Daud Bukan karena Orang Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3189955//prilly_latuconsina-Mqsi_large.jpg
Momen Prilly Latuconsina Kondangan di Nikahan Fans, Jadi Kejutan Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189763//ammar_zoni_saat_dipindahkan_dari_nusakambangan-Osb5_large.JPG
Amar Zoni dkk Dipindahkan Sementara ke Lapas Narkotika Jakarta, Usai Sidang Kembali ke Nusakambangan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement