Trauma, Eko Patrio Baru Berani Keluar Rumah Dua Pekan Setelah Penjarahan

JAKARTA - Pelawak sekaligus Anggota DPR non-aktif, Eko Patrio, mengaku baru berani keluar rumah setelah dua pekan insiden penjarahan di rumahnya. Tujuan Eko keluar rumah sendiri untuk menemui salah satu dari 7 pelaku penjarahan yang sudah ditahan di Polda Metro Jaya.

Eko mengaku momen penjarahan rumahnya meninggalkan rasa traumatis yang cukup mendalam. Mulai takut bertemu orang banyak, hingga kerap berpikir ulang untuk keluar rumah.

"Saya kemari (Polda Metro Jaya) ini pertama kali saya keluar dari rumah dan bisa bebas nih sekarang karena Rian (salah satu pelaku penjarahan)," ucap Eko Patrio.

"Karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya," tambahnya.