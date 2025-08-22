Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Streaming Microdrama Tebusan Air Mata di VISION+, Luka Lama yang Menguak Kebenaran

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |16:30 WIB
Streaming Microdrama Tebusan Air Mata di VISION+, Luka Lama yang Menguak Kebenaran
Streaming Microdrama Tebusan Air Mata di VISION+, Luka Lama yang Menguak Kebenaran. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Luka masa lalu sering kali meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Itulah yang diangkat dalam microdrama Tebusan Air Mata.

Drama keluarga penuh emosi ini bisa Anda tonton melalui VISION+ dengan mengklik tautan ini.

Kisah microdrama Tebusan Air Mata berawal dari pengorbanan seorang kakak dengan keterbelakangan mental. 

Dia rela kehilangan nyawa demi menyelamatkan adik. Setelah sang adik dewasa dan meraih kesuksesan, dia bertekad mencari kebenaran di balik tragedi yang menimpa keluarganya.

Namun, dalam perjalanan menemukan jawaban, ia justru menyadari bahwa apa yang selama ini diyakininya hanyalah ilusi semata. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488/rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325/my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement