Streaming Microdrama Tebusan Air Mata di VISION+, Luka Lama yang Menguak Kebenaran

Streaming Microdrama Tebusan Air Mata di VISION+, Luka Lama yang Menguak Kebenaran. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Luka masa lalu sering kali meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Itulah yang diangkat dalam microdrama Tebusan Air Mata.

Drama keluarga penuh emosi ini bisa Anda tonton melalui VISION+ dengan mengklik tautan ini.

Kisah microdrama Tebusan Air Mata berawal dari pengorbanan seorang kakak dengan keterbelakangan mental.

Dia rela kehilangan nyawa demi menyelamatkan adik. Setelah sang adik dewasa dan meraih kesuksesan, dia bertekad mencari kebenaran di balik tragedi yang menimpa keluarganya.

Namun, dalam perjalanan menemukan jawaban, ia justru menyadari bahwa apa yang selama ini diyakininya hanyalah ilusi semata.