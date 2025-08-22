Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Official Trailer Catatan Hati Seorang Istri: Kisah Tiga Perempuan dan Rahasia di Balik Rumah Tangga

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |21:03 WIB
Official Trailer Catatan Hati Seorang Istri: Kisah Tiga Perempuan dan Rahasia di Balik Rumah Tangga
Catatan Hati Seorang Istri
A
A
A

JAKARTA - VISION+ resmi merilis official trailer untuk series terbaru Catatan Hati Seorang Istri
(CHSI).  Trailer berdurasi singkat ini membuka potongan kisah yang akan menjadi inti perjalanan tiga tokoh perempuan: Hanna, Naomi, dan Dini. 

Streaming dengan klik di sini.

Dari awal, trailer menampilkan kehidupan Hanna (Naysilla Mirdad) yang terlihat harmonis bersama suami dan anaknya. Namun, senyum yang ditunjukkan ke publik perlahan tergantikan oleh kecurigaan ketika tanda-tanda perselingkuhan muncul.

Di sisi lain, Naomi (Shindy Huang) ditampilkan dalam rumah tangga yang penuh tekanan.

Ketakutannya pada perilaku suami membuat ia harus memikirkan keselamatan anaknya.

