Official Trailer Catatan Hati Seorang Istri: Kisah Tiga Perempuan dan Rahasia di Balik Rumah Tangga

JAKARTA - VISION+ resmi merilis official trailer untuk series terbaru Catatan Hati Seorang Istri

(CHSI). Trailer berdurasi singkat ini membuka potongan kisah yang akan menjadi inti perjalanan tiga tokoh perempuan: Hanna, Naomi, dan Dini.

Dari awal, trailer menampilkan kehidupan Hanna (Naysilla Mirdad) yang terlihat harmonis bersama suami dan anaknya. Namun, senyum yang ditunjukkan ke publik perlahan tergantikan oleh kecurigaan ketika tanda-tanda perselingkuhan muncul.

Di sisi lain, Naomi (Shindy Huang) ditampilkan dalam rumah tangga yang penuh tekanan.

Ketakutannya pada perilaku suami membuat ia harus memikirkan keselamatan anaknya.