Tinjau Pameran Fotografi 80 Tahun Keberagaman, Menbud Apresiasi Refleksi Visual Perjalanan Bangsa

JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri pameran fotografi bertajuk “80 Tahun Keberagaman” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran yang digagas Komunitas Negeri Elok bersama Didit Hediprasetyo Foundation ini menampilkan karya fotografi dan instalasi seni sebagai refleksi perjalanan bangsa Indonesia dalam memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Disusun dan dikurasi oleh arsitek Andra Matin dan fotografer Davy Linggar dengan instalasi ruang oleh Andra Matin, pameran ini menyajikan delapan tema yang saling terhubung: masa lalu, wajah, lanskap, kuliner, fauna, arsitektur, budaya, dan karya film. Masing-masing tema menjadi jendela refleksi atas makna kemerdekaan, yang bukan hanya peristiwa historis, tetapi juga semangat yang tumbuh dan hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia.

Menbud Fadli Zon menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap karya-karya fotografi yang ditampilkan. Menurutnya, pameran ini menghadirkan hasil karya fotografer-fotografer ternama yang menampilkan sudut pandang artistik sekaligus merefleksikan kekayaan budaya Indonesia.

“Luar biasa karya-karyanya, sangat artistik dan berbeda dari yang lain. Pameran ini tidak hanya menyuguhkan keindahan visual, tetapi juga menghadirkan narasi tentang perjalanan bangsa,” ujar Menbud Fadli setelah meninjau instalasi pameran.

Selain karya fotografi yang memukau, salah satu daya tarik yang mencuri perhatian adalah instalasi 1.945 bambu tegak karya arsitek Andra Matin. Angka tersebut melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, sementara bambu dipilih karena mencerminkan kekuatan, kesederhanaan, dan akar budaya nusantara.