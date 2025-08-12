Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ramai Dikritik, Kemenparekraf Buka Suara soal Film Animasi Merah Putih: One For All

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |08:02 WIB
Ramai Dikritik, Kemenparekraf Buka Suara soal Film Animasi Merah Putih: One For All
Merah Putih One For All
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) buka suara soal ramainya film animasi Merah Putih: One For All tengah menjadi perbincangan publik.

Kemenparekraf menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan dukungan bersifat finansial maupun fasilitasi produksi dan promosi terhadap film Merah Putih: One For All.

“Pada 7 Juli 2025, tim produksi Merah Putih: One For All melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar. Dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif memberikan sejumlah masukan untuk peningkatan kualitas film animasi tersebut,” ungkap pihak Kemenparekraf dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Kemenparekraf tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kurasi, apalagi meloloskan atau tidaknya sebuah tayangan film.

