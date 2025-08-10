Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Kemenbud Gelar Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara Simfoni Delapan Dekade

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |08:04 WIB
Kemenbud Gelar Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara Simfoni Delapan Dekade
Kemenbud gelar Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara bertajuk Simfoni Delapan Dekade. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA – Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan gelar Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara (GBN) bertajuk “Simfoni Delapan Dekade” di Taman Museum Fatahillah, Kota Tua Jakarta.

Konser yang dihelat terbuka untuk umum ini menampilkan kepiawaian 186 orang talenta muda Indonesia dalam tim orkestra dan paduan suara nasional, Gita Bahana Nusantara.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon hadir langsung menyaksikan penampilan generasi muda terbaik bangsa dalam pertunjukan yang sarat makna kebangsaan dan semangat persatuan tersebut.

“Delapan dekade, sebuah rentang waktu yang panjang, tetapi penuh makna dan jejak sejarah. Malam ini, kita menyaksikan sebuah konser musik, sekaligus menghayati secara mendalam perjalanan panjang kemerdekaan dan bagaimana bangsa kita bertransformasi,” ujar Menbud Fadli

“Simfoni Delapan Dekade” yang menjadi tema dari Konser Kemerdekaan GBN tahun ini menggambarkan perjalanan 80 tahun Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga Visi Indonesia Maju. “Simfoni” menjadi simbol persatuan dalam perbedaan keberagaman suku, budaya, dan suara berpadu layaknya berbagai instrumen musik yang bersatu menciptakan harmoni. Sementara “delapan dekade” menandai refleksi sejarah panjang bangsa menuju usia kemerdekaan ke-80.

Lebih dari sekadar konser, Menbud Fadli menyebutnya sebagai perwujudan narasi musikal tentang bagaimana Indonesia telah melalui berbagai fase sejarah, dari dentuman semangat proklamasi hingga hadirnya harmoni dalam keberagaman budaya bangsa.

