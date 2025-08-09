Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keseruan Indonesia Game Week: Karakter Bima S Ramaikan Booth MNC Games & Animation

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |19:56 WIB
Keseruan Indonesia Game Week: Karakter Bima S Ramaikan Booth MNC Games & Animation
Bima di IGW
JAKARTA — Event Indonesia Game Week (IGW) kembali digelar dengan meriah dan penuh antusiasme para pecinta game dan animasi Tanah Air. Salah satu booth yang mencuri perhatian adalah MNC Games & Animation, yang kali ini menghadirkan kejutan spesial dengan kehadiran langsung karakter Bima S, tokoh pahlawan super dari serial animasi populer Bima S. 

Indonesia Game Week 2025 (IGW 2025) digelar pada 6–10 Agustus di Blok M Hub, Jakarta, sebagai ajang pertemuan besar antara industri kreatif dan dunia game lokal. Diselenggarakan oleh Gamecomm Alliance, event ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga wadah edukatif yang membuka wawasan tentang pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

Tujuan utama dari IGW 2025 adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat gaming global. Event ini menghadirkan lebih dari 20 IP lokal yang berasal dari berbagai sektor seperti gim, komik, karakter, dan konten kreatif lainnya. IP-IP tersebut akan bersanding dan berkolaborasi dengan brand dan waralaba ternama dari mancanegara, menciptakan ekosistem kolaboratif yang memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Kali ini, GAMES+ menghadirkan game Gamesplus Arcade, game lokal yang tidak hanya menghibur tetapi juga mudah diakses dan dimainkan oleh berbagai kelompok usia. Dengan fokus pada inklusivitas dan edukasi, GAMES+ berharap dapat membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk menikmati dunia game, selain itu kami juga  Memperkenalkan 2 game baru Entong di games plus arcade yaitu Entong lomba balap karung  dan Entong tarik tambang ungkap Nielson Tanaya, Event Management Department Head, MNC Games (PT. ESPORT STAR INDONESIA).

Link download Gamesplus Arcade : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mncgames.gamesarcade

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
MNC Animation Bima S IGW
