MNC GAMES & ANIMATION Hadir di IGW 6-10 Agustus 2025 di Blok M Hub Jakarta

MNC GAMES & ANIMATION hadir di Event Indonesia Game Week 2025 ajang event tahunan yang paling dinantikan para pecinta game di Tanah Air.

Event ini tak hanya menjadi wadah pameran teknologi dan rilis game terbaru, tetapi juga mempertemukan developer, komunitas, hingga gamer profesional dari seluruh Indonesia. Dengan berbagai agenda menarik mulai dari turnamen, workshop, hingga talkshow inspiratif, Indonesia Game Week 2025 siap memberikan pengalaman gaming yang seru dan edukatif.

Indonesia Game Week 2025 (IGW 2025) digelar pada 6–10 Agustus di Blok M Hub, Jakarta, sebagai ajang pertemuan besar antara industri kreatif dan dunia game lokal. Diselenggarakan oleh Gamecomm Alliance, event ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga wadah edukatif yang membuka wawasan tentang pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

Tujuan utama dari IGW 2025 adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat gaming global. Event ini menghadirkan lebih dari 20 IP lokal yang berasal dari berbagai sektor seperti gim, komik, karakter, dan konten kreatif lainnya. IP-IP tersebut akan bersanding dan berkolaborasi dengan brand dan waralaba ternama dari mancanegara, menciptakan ekosistem kolaboratif yang memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Kali ini, GAMES+ akan menghadirkan game Games plus Arcade, game lokal yang tidak hanya menghibur tetapi juga mudah diakses dan dimainkan oleh berbagai kelompok usia. Dengan fokus pada inklusivitas dan edukasi, GAMES+ berharap dapat membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk menikmati dunia game, ungkap Nielson Tanaya, Event Management Department Head, MNC Games (PT. ESPORT STAR INDONESIA).