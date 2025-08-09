Vidi Aldiano Resmi Jadi Kakak Ipar Nadin Amizah: Mau Undang Bisa Family Package!

Penyanyi Nadin Amizah kini resmi menikah dengan Faishal Tanjung pada Jumat (8/8/2025). Sebagai informasi, Faishal Tanjung merupakan adik dari aktris cantik, Sheila Dara.

Di pernikahan mereka, penyanyi Vidi Aldiano turut hadir di momen bahagia Nadin dan Faishal. Kini suami Sheila Dara ini pun resmi menjadi kakak ipar Nadin Amizah.

“Hari yang sangat patut untuk semua-muanya dirayakan. Selamat sekali lagi adik-adikku, @tanjung. & @cakecaine,” tulis Vidi di Instagram-nya, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Dalam unggahan ini, Vidi Aldiano turut mengunggah potret kebersamaannya dengan Nadin dan Faishal. Terlihat pelantun Status Palsu bersama sang istri berfoto bersama adik-adik mereka.

Kini resmi menjadi satu keluarga dengan Nadin, Vidi pun bergurau perihal pihak acara bila ingin mengundang mereka. Vidi mengatakan bisa memberikan harga paket bila ingin mengundang keluarga musisi ini.

“Keluarga kita tambah besar sebentar lagi bisa bikin paket bundle kalau mau ngundang pake family package ya,” tambahnya.

Pernikahan penyanyi Nadin Amizah dan Faishal Tanjung sukses menyita perhatian netizen. Nadin dan Faishal resmi melakukan akad nikah pada Jumat (8/8/2025) di Lembang, Bandung, Jawa Barat.