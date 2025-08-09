Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Resmi Jadi Kakak Ipar Nadin Amizah: Mau Undang Bisa Family Package!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |17:03 WIB
Vidi Aldiano Resmi Jadi Kakak Ipar Nadin Amizah: Mau Undang Bisa Family <i>Package</i>!
Foto: @vidialdiano
A
A
A

Penyanyi Nadin Amizah kini resmi menikah dengan Faishal Tanjung pada Jumat (8/8/2025). Sebagai informasi, Faishal Tanjung merupakan adik dari aktris cantik, Sheila Dara.

Di pernikahan mereka, penyanyi Vidi Aldiano turut hadir di momen bahagia Nadin dan Faishal. Kini suami Sheila Dara ini pun resmi menjadi kakak ipar Nadin Amizah.

“Hari yang sangat patut untuk semua-muanya dirayakan. Selamat sekali lagi adik-adikku, @tanjung. & @cakecaine,” tulis Vidi di Instagram-nya, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Dalam unggahan ini, Vidi Aldiano turut mengunggah potret kebersamaannya dengan Nadin dan Faishal. Terlihat pelantun Status Palsu bersama sang istri berfoto bersama adik-adik mereka.

Kini resmi menjadi satu keluarga dengan Nadin, Vidi pun bergurau perihal pihak acara bila ingin mengundang mereka. Vidi mengatakan bisa memberikan harga paket bila ingin mengundang keluarga musisi ini.

“Keluarga kita tambah besar sebentar lagi bisa bikin paket bundle kalau mau ngundang pake family package ya,” tambahnya.

Pernikahan penyanyi Nadin Amizah dan Faishal Tanjung sukses menyita perhatian netizen. Nadin dan Faishal resmi melakukan akad nikah pada Jumat (8/8/2025) di Lembang, Bandung, Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182480//vidi_aldiano-RDsj_large.jpg
Vidi Aldiano ungkap Alasan Takut Punya Anak, Tak Mau Penyakit Genetik Diturunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182466//vidi_aldiano-RK2D_large.jpg
Takut Punya Anak, Vidi Aldiano Khawatir Anaknya Warisi Gen Penyakit Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253//vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/33/3180764//vidi_aldiano-oMfE_large.jpg
Vidi Aldiano Pamit Hiatus dari Dunia Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179496//vidi_aldiano-5OJF_large.JPG
Vidi Aldiano Beri Dukungan ke Raisa Usai Ceraikan Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176160//vidi_aldiano-PjGJ_large.JPG
Momen Vidi Aldiano Terlihat Makin Kurus saat Kencan dengan Sheila Dara, Netizen Beri Semangat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement