Vidi Aldiano Sempat Tak Pede Jadi Penyanyi, Kini Jadi Ikon Musisi Pop Indonesia

Vidi Aldiano dikenal sebagai salah satu solois pria paling konsisten di industri musik Tanah Air. Tapi siapa sangka, di awal kariernya ia justru sempat ragu karena merasa suaranya tidak “maskulin” seperti penyanyi pria kebanyakan.

Tak Langsung Percaya Diri di Dunia Musik

Meski kini dikenal sebagai salah satu musisi pop terkemuka di Indonesia, perjalanan Vidi Aldiano di dunia musik tidak selalu mulus. Lahir dengan nama Oxavia Aldiano pada 29 Maret 1990, Vidi tumbuh di keluarga yang akrab dengan dunia seni.

Sang ibu adalah guru piano, sementara ayahnya adalah seorang pebisnis yang juga menyukai musik. Namun, di balik lingkungan yang mendukung, Vidi sempat merasa kurang percaya diri untuk tampil sebagai penyanyi. Ia justru lebih tertarik pada dunia akademis dan baru mulai menunjukkan minat serius pada musik ketika duduk di bangku SMA.

Berkat dorongan dari orang tua dan teman-temannya, Vidi memberanikan diri merekam lagu demo dan mencoba masuk ke industri musik secara profesional.

Lagu "Nuansa Bening" Jadi Titik Balik

Debut Vidi di industri musik nasional dimulai saat ia merilis album pertamanya, Pelangi di Malam Hari, pada 2008. Namun nama Vidi baru benar-benar melejit lewat lagu Nuansa Bening, lagu lawas karya Adjie Soetama yang ia bawakan ulang dengan gaya pop yang segar dan modern.

Lagu ini membawa Vidi ke panggung-panggung besar, ajang penghargaan musik, dan menjadikannya idola baru di kalangan remaja. Dikenal dengan suara khas dan penampilan yang karismatik, Vidi terus berkembang sebagai musisi. Ia berani bereksperimen dengan genre, berkolaborasi dengan banyak artis lintas generasi, hingga mendirikan label musik sendiri.

Kini, Vidi bukan hanya dikenal sebagai penyanyi, tapi juga produser, entrepreneur, dan aktivis yang aktif menyuarakan isu kesehatan sejak ia didiagnosis mengidap kanker ginjal pada 2019. Meski sempat ragu dengan pilihannya dulu, perjalanan Vidi Aldiano membuktikan bahwa ketulusan dan konsistensi bisa membentuk karier yang panjang dan berpengaruh di industri hiburan.

