HOME CELEBRITY MUSIK

DO EXO Terpukau Lihat Fans Kompak Pakai Outfit Putih di Konsernya Do It Jakarta!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |21:36 WIB
DO EXO Terpukau Lihat Fans Kompak Pakai Outfit Putih di Konsernya Do It Jakarta!
Do Kyung Soo di Jakarta (Foto: IMG/Rizqa)
A
A
A

Doh Kyung Soo alias DO EXO sukses menggelar konsernya di Jakarta bertajuk Do It di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (9/8/2025). Konser DO EXO ini berlangsung meriah dan jadi obat rindu para DANDANIES, fans DO EXO.

DO membuka konsernya dengan lagu Do You Remember yang langsung disambut histeria para penggemar. DO muncul di atas panggung dan bikin penonton riuh menyaksikan penampilan langsungnya di atas panggung.

Setelah membawakan beberapa lagu, DO pun menyapa para penggemar yang begitu antusias menyaksikan konsernya di Jakarta. Ia mengaku sangat terpukau melihat semangat penonton bahkan sebelum dirinya naik ke atas panggung.

“Kalian benar-benar luar biasa ya. Teriakan dari Jakarta,” ungkap DO di atas panggung dan diiringi riuh penonton.

Tak hanya itu, pelantun Mars ini ikut terpukau dengan kompaknya DANDANIES yang menggunakan outfit serba putih di konsernya. DO EXO terpana para fans terlihat memesona dengan outfit nuansa cerah ini.

Mereka juga kompak menyalakan lightstick yang menambah nuansa meriah di konser D.O EXO ini.

 


