HOT GOSSIP

Momen Rich Brian Dimarahi saat Ikut Pelatihan Damkar, Netizen Auto Ngakak

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |16:02 WIB
Momen Rich Brian Dimarahi saat Ikut Pelatihan Damkar, Netizen Auto Ngakak
Rich Brian dimarahi damkar
A
A
A

Rapper Rich Brian belum lama ini mencuri perhatian netizen saat kembali ke kampung halamannya di Indonesia. Pelantun Love in My Pocket ini tiba-tiba mengikuti pelatihan pemadam kebakaran bersama para YouTuber Tanah Air.

Aksi rapper yang berkarier di Amerika Serikat ini mengundang gelak tawa netizen, terlebih saat dirinya dimarahi petugas Damkar saat pelatihan. Dari video live streaming Reza Arap, terlihat Rich Brian berusaha membuka alat pemadam api ringan (APAR) setelah dicontohkan oleh salah satu anggota Damkar.

“Ini (posisi kaki) kuda-kuda, kamu datang terlambat,” kata petugas Damkar saat melihat Rich Brian keliru ketika ingin menggunakan APAR tersebut.

Dalam video itu, penyanyi bernama asli Brian Imanuel ini kesulitan saat ingin menggunakan APAR dan posisi kakinya yang salah. Meski sempat dimarahi, Rich Brian terlihat santai bahkan terus mengikuti arahan dari petugas.

Ia bahkan berhasil menggunakan APAR tersebut dan menyemprotkannya pada tong berisikan api dengan alat tersebut.

Dalam video itu, Rich Brian juga melakukan pelatihan lainnya bersama petugas Damkar, mulai dari cara memadamkan api, memakai APD hingga menangani hewan ular.

 

