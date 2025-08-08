Cara Dahlia Poland Jelaskan Perceraiannya dengan Fandy Christian ke Anak

JAKARTA - Dahlia Poland mengaku sudah siap apabila anak-anaknya menanyakan terkait perceraiannya dengan sang suami, Fandy Christian. Menurutnya, mereka harus memahami hal tersebut dengan penjelasan yang jujur.

Diakui Dahlia, ketiga anaknya mulai sadar kalau hubungan rumah tangga orang tuanya akan berakhir. Ini dilihat dari kebersamaan mereka yang semakin minim hingga memutuskan untuk pisah rumah.

"Kayak kemarin pun baru sama anak-anak lagi kan Fandy ke Jakarta syuting, aku yang jagain mereka kan, gantian kami jagain. Ada aku sebelum pergi meluk mereka, terus mereka ‘ayah udah mau pulang yaa’ aku bilang 'iya jadi mama harus pergi dulu', terus mereka bilang ‘tapi kami masih mau main sama Mama'," kata Dahlia Poland dikutip dari YouTube Mantra News, Jumat (8/8/2025).

Adapun cara Dahlia memberikan pengertian ke anak yakni dengan membuat sang buah hati tetap merasa dekat dengan orang tuanya.