HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dahlia Poland dan Fandy Christian Pisah Rumah Demi Jaga Mental Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |11:10 WIB
Dahlia Poland dan Fandy Christian Pisah Rumah Demi Jaga Mental Anak
Dahlia Poland dan Fandy Christian (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Dahlia Poland dan Fandy Christian diketahui sudah pisah rumah selama dua bulan terakhir sebelum adanya gugatan cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Badung, Bali.

"Terakhir ketemu akhir Mei, beberapa kali ketemu cuma dalam waktu yang singkat saja dalam beberapa jam, kayak sejam atau setengah jam. Iya bahas soal ini (perceraian) juga," kata Dahlia Poland dikutip dari YouTube Mantra News, Jumat (8/8/2025).

Wanita 28 tahun itu kemudian menjelaskan alasannya memilih pisah rumah dengan Fandy. Dia tak ingin percekcokannya dengan Fandy terus disaksikan oleh ketiga buah hatinya.

"Aku merasa ini keputusan terbaik karena aku sama Fandy tuh enggak dalam kondisi yang baik saja kalau di rumah, dan itu menurut aku itu akan mempengaruhi mental mereka jauh lebih panjang," tutur Dahlia.

"Mereka nanti akan berpikir bahwa kondisi rumah tangga ini normal untuk dijalani, menurut aku kan enggak sama sekali ya," lanjutnya.

Dahlia dan Fandy tak ingin meninggalkan memori buruk soal keluarga untuk anaknya. Yang terpenting baginya, anak-anak tetap berhubungan baik dengan kedua orang tuanya.

"Untuk saat ini yang bisa aku dan Fandy lakukan adalah kalau anak-anak sama aku Fandy video call, kalau anak-anak sama Fandy aku video call, terus mereka mau request sesuatu aku kirimin terus main-main bareng. Masih aman banget sih enggak ada problem sama sekali," tandasnya.

(kha)

