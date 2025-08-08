Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Keluarga Usai Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |07:58 WIB
Respons Keluarga Usai Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian
Dahlia Poland
A
A
A

JAKARTA - Dahlia Poland resmi menggugat cerai suaminya, Fandy Christian di Pengadilan Agama Badung, Bali. Gugatan itu didaftarkan sejak 30 Juni lalu melalui tim kuasa hukumnya.

Dahlia menegaskan bahwa perceraian tersebut bukan karena orang ketiga. Keduanya sudah merasa tak cocok lagi untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

"Banyak yang menggiring ke masalah yang lama. Jadi sebenarnya antara aku sama Fandy kenapa aku akhirnya memutuskan menggugat cerai itu enggak ada sangkut pautnya sama orang ketiga atau apapun itu enggak ada, karena memang dirasa sudah enggak ada kecocokan aja, lebih ke situ. Ya jalan terbaik lah," ujar Dahlia Poland dikutip dari YouTube Mantra News, Jumat (8/8/2025).

Dahlia pun tak sungkan membeberkan respons keluarganya setelah melayangkan gugatan cerai tersebut. Dia bersyukur mereka mau memahami keputusan ini.

"Puji Tuhan semua support, enggak cuma dari keluarga tapi teman-teman juga support. Ya memang mostly aku memang dekat banget sama keluarga aku, dan mereka juga tahu ya ada problem dari dulu," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253//vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182183//vadel_badjideh-VGZd_large.jpg
Alasan Hakim Perberat Hukuman Vadel Badjideh dalam Kasus Asusila Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182190//na_daehoon_dan_jule-xBUR_large.jpg
Hot Gossip: Na Daehoon Pilih Bercerai, Jule Go Public dengan Selingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3182134//hamish_daud-3pg7_large.jpg
Hamish Daud Pastikan Tak akan Hadir di Sidang Cerai dengan Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3182104//na_daehoon-vJKj_large.jpg
Diceraikan Na Daehoon, Jule Pamer Foto Tanpa Hijab Bareng Selingkuhan di Dalam Lift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3181993//deddy_corbuzier-3YWv_large.jpg
Jawaban Menohok Deddy Corbuzier Ketika Dicap Pelit oleh Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement