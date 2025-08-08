Respons Keluarga Usai Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian

JAKARTA - Dahlia Poland resmi menggugat cerai suaminya, Fandy Christian di Pengadilan Agama Badung, Bali. Gugatan itu didaftarkan sejak 30 Juni lalu melalui tim kuasa hukumnya.

Dahlia menegaskan bahwa perceraian tersebut bukan karena orang ketiga. Keduanya sudah merasa tak cocok lagi untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

"Banyak yang menggiring ke masalah yang lama. Jadi sebenarnya antara aku sama Fandy kenapa aku akhirnya memutuskan menggugat cerai itu enggak ada sangkut pautnya sama orang ketiga atau apapun itu enggak ada, karena memang dirasa sudah enggak ada kecocokan aja, lebih ke situ. Ya jalan terbaik lah," ujar Dahlia Poland dikutip dari YouTube Mantra News, Jumat (8/8/2025).

Dahlia pun tak sungkan membeberkan respons keluarganya setelah melayangkan gugatan cerai tersebut. Dia bersyukur mereka mau memahami keputusan ini.

"Puji Tuhan semua support, enggak cuma dari keluarga tapi teman-teman juga support. Ya memang mostly aku memang dekat banget sama keluarga aku, dan mereka juga tahu ya ada problem dari dulu," tuturnya.