HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zhao Lusi Putuskan Mundur usai Bongkar Kebobrokan Agensi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |23:30 WIB
Zhao Lusi Putuskan Mundur usai Bongkar Kebobrokan Agensi
Zhao Lusi Putuskan Mundur usai Bongkar Kebobrokan Agensi. (Foto: Instagram/@rooosyzh09)
BEIJING - Aktris China Zhao Lusi akhirnya buka suara terkait perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya selama berada di bawah asuhan Galaxy Cool Entertainment.

Lewat Weibo, bintang drama Hidden Love tersebut mengklaim, harus melewati banyak peristiwa tak menyenangkan karena ulah agensinya sendiri.

Berikut lima pengakuan mengejutkan Zhao Lusi tentang perseteruannya dengan Galaxy Cool Entertainment. 

1.Alami Depresi

Zhao Lusi
Zhao Lusi Putuskan Mundur usai Bongkar Kebobrokan Agensi. (Foto: Instagram/@rooosyzh09)

Zhao Lusi mengungkapkan, mendapat perlakuan tak menyenangkan dari agensinya sejak tahun 2019. Setelah keringatnya diperas dan bekerja tanpa henti, staf agensi itu melecehkannya hanya karena gagal audisi.

Depresi sangat memengaruhi kesehatan Zhou Lusi. Kondisi fisiknya melemah yang membuat sang aktris kerap keluar masuk rumah sakit, bahkan  kehilangan kemampuan untuk berbicara.

2.Dituding Kerasukan

Alih-alih membawa Zhao Lusi ke rumah sakit saat kondisinya memburuk, staf agensinya malah menguncinya di dalam kamar. Karena sang aktris mengumpat, dia dianggap kerasukan dan harus menjalani pengusiran setan.

3.Ganti Rugi Rp4,6 Miliar

Zhao Lusi
Zhao Lusi Putuskan Mundur usai Bongkar Kebobrokan Agensi. (Foto: Instagram/@rooosyzh09)

Akibat penyakitnya, Zhao Lusi harus membatalkan sejumlah kontrak iklan yang membuatnya harus membayar ganti rugi. Galaxy Cool Entertainment kemudian mengambil RMB2,05 juta (Rp4,6 miliar) dari rekening studionya untuk membayar kerugian itu.

“Kalian bilang, akan bertanggung jawab dengan semua pembatalan kontrak itu karena aku sakit. Tetapi pada akhirnya, akulah yang harus membayar semua kompensasi tersebut,” ungkapnyam

4.Agensi Cuci Tangan

Setelah membayar kompensasi ganti rugi kepada pengiklan, Zhao Lusi mengaku, belum ada kesepakatan dengan Galaxy Cool Entertainment terkait kemungkinan kompensasi lain hingga masa depan timnya.

“Aku menunggu 8 bulan untuk mendapatkan hasil. Tapi ternyata aku harus menerima bahwa mereka membubarkan tim produksi drama dan aku harus membayar ganti rugi kepada pengiklan,” ungkapnya. 

 

Telusuri berita celebrity lainnya
