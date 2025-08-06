Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dulu Sahabat Kini Jadi Musuh, Fitri Salhuteru Akui Tak Dendam dengan Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:26 WIB
Dulu Sahabat Kini Jadi Musuh, Fitri Salhuteru Akui Tak Dendam dengan Nikita Mirzani
Nikita Mirzani dan Fitri saat masih bersama (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Fitri Salhuteru menegaskan jika dirinya tak memiliki dendam pribadi dengan Nikita Mirzani, terdakwa atas kasus yang dilaporkan Reza Gladys.

Hal ini diungkap Fitri saat menjadi bintang tamu dalam podcast CURHAT BANG milik Denny Sumargo.

Menurut Fitri, perbuatan Nikita kepadanya bukan menjadi soal, terlebih hal itu tidak mempengaruhi bisnis yang ia jalani. Sebab sebelumnya, ia pernah menuai bullying yang lebih parah dari kelakuan Nikita melalui media sosial.

"Kalau aku harus balas dendam bukan sama dia (Nikita Mirzani), sama Yoke yang sekarang sudah ditahan di Salemba. Waktu itu aku akhirnya melakukan pelaporan terhadap yang namanya Yoke itu, dia lima tahun nge-doxing aku, anak aku dibully, sudah habis, anak aku sampai ke psikolog, langganan konsultasi, bahkan yang anak kedua masih ada dampaknya," bebernya.

"Tapi aku nggak dendam sama dia (Nikita)," tambah Fitri Salhuteru.

 

Halaman:
1 2
