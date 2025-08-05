Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Afgan Runtuhkan Ego Lewat Haji, Seperti Lahir Kembali

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |20:10 WIB
Afgan Runtuhkan Ego Lewat Haji, Seperti Lahir Kembali
Afgansyah Reza
A
A
A

JAKARTA - Afgansyah Reza membagikan perjalanan spiritualnya hingga dirinya memutuskan untuk menunaikan Haji tahun 2025 ini. Dia merasa harus meruntuhkan ego dalam diri imbas popularitasnya sebagai penyanyi ternama. 

Belasan tahun berkarier, Afgan rupanya pernah merasakan mati rasa dalam menikmati hidup. 

Hal ini membuatnya depresi dan tak tahu apa yang akan dilakukan ke depan. Oleh karena itu, kekosongan mulai timbul dalam hatinya. Sampai pada titik di mana dirinya berpikir kalau hidup tak melulu perihal urusan dunia. 

"Hidup gue penuh dengan tanda tanya yang kayaknya gue lost (hilang) aja, nggak ada pegangan, jadi gue ngerasa kayak lagi campur aduk. Jadi lumayan deep lost-nya tuh," kata Afgan dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Selasa (5 Agustus 2025). 

Dalam proses menenangkan diri, Afgan akhirnya memilih untuk mulai belajar agama lebih dalam. Dia bahkan sempat meminta pendapat kepada rekan sesama penyanyi, Dewi Sandra, yang lebih dulu memilih hijrah. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181648//menteri_haji_dan_umrah_ri_mochammad_irfan_yusuf-pLqH_large.jpg
Menhaj: Biaya Haji 2026 Sudah Disepakati, Tunggu Keputusan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490//wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181319//ketua_dpr_ri_puan_maharani-NiXG_large.jpg
BPIH Turun! Ketua DPR: Harus Tetap Terjangkau untuk Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/398/3180493//haji-gq9F_large.jpg
Masa Tinggal Jamaah Haji 41 Hari Dinilai Terlalu Lama, DPR Sebut 30 Hari Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/398/3180392//haji-5QB0_large.jpg
Biaya Haji 2026 Disepakati Rp87 Juta, Jamaah Bayar Rp54 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179976//jamaah-Oe7z_large.jpg
Komisi VIII DPR Segera Putuskan Biaya Penyelenggaraan Haji 2026, Berapa Nilainya?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement