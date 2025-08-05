Afgan Runtuhkan Ego Lewat Haji, Seperti Lahir Kembali

JAKARTA - Afgansyah Reza membagikan perjalanan spiritualnya hingga dirinya memutuskan untuk menunaikan Haji tahun 2025 ini. Dia merasa harus meruntuhkan ego dalam diri imbas popularitasnya sebagai penyanyi ternama.

Belasan tahun berkarier, Afgan rupanya pernah merasakan mati rasa dalam menikmati hidup.

Hal ini membuatnya depresi dan tak tahu apa yang akan dilakukan ke depan. Oleh karena itu, kekosongan mulai timbul dalam hatinya. Sampai pada titik di mana dirinya berpikir kalau hidup tak melulu perihal urusan dunia.

"Hidup gue penuh dengan tanda tanya yang kayaknya gue lost (hilang) aja, nggak ada pegangan, jadi gue ngerasa kayak lagi campur aduk. Jadi lumayan deep lost-nya tuh," kata Afgan dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Selasa (5 Agustus 2025).

Dalam proses menenangkan diri, Afgan akhirnya memilih untuk mulai belajar agama lebih dalam. Dia bahkan sempat meminta pendapat kepada rekan sesama penyanyi, Dewi Sandra, yang lebih dulu memilih hijrah.