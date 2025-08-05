JAKARTA - Inara Rusli mengaku sudah move on dari sosok Virgoun, mantan suaminya. Kini, dirinya sudah membuka hati yang sempat tertutup rapat imbas perceraiannya dengan sang musisi.
Kegagalan di masa lalu rupanya membuat Inara cukup selektif dalam memilih pasangan hidup ke depan. Ia bahkan punya kriteria spesifik untuk pria yang ingin mendekatinya. Termasuk soal kesannya mengobrol dengan pria tersebut.
"Terlepas dari trauma ya, Alhamdulillah sudah sangat-sangat move on. Tapi memang aku tipikal orang yang susah untuk jatuh hati," kata Inara Rusli di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.
"Karena aku harus tahu dulu kayak track record-nya dia kayak gimana, nyambung atau nggaknya ngobrol sama aku," tambahnya.
Merasa dirinya seorang yang sangat visioner, Inara pun berfokus pada bobot obrolan yang terjalin dengan calon pasangannya.
"Aku nggak suka kalau misalkan ngobrol sama orang yang cuma obrolan-obrolan kulit, permukaan aja gitu, aku nggak gitu suka, aku nggak gitu tertarik. Jadi harus benar-benar yang kayak, 'Ah, aku nyambung nih' dan ini orangnya asik buat dijadiin teman, dijadiin partner bisnis, dijadiin pasangan juga gitu," bebernya.