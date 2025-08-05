Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

DJ Bravy Sempat Takut Gendong Baby Andrew, Ini Alasannya!

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |11:02 WIB
DJ Bravy Sempat Takut Gendong Baby Andrew, Ini Alasannya!
Foto: Instagram DJ Bravy
JAKARTA - DJ Bravy mengungkap ketakutannya pertama kali menggendong anak Erika Carlina, baby Andrew Raxy Nail, yang lahir melalui persalinan caesar pada 1 Agustus 2025.

Diakui DJ Bravy, ia sempat takut saat menggendong sang bayi. Ketakutan itu muncul lantaran ini menjadi momen perdana dalam hidupnya mengurus seorang anak.

"Pasti, pasti dong. Apalagi semuanya baru, semuanya baru banget nih, banyak banget yang dar der dor dalam hidup gue akhir-akhir ini," kata DJ Bravy di Daan Mogot, Jakarta Barat.

DJ Bravy mengakui banyak kejutan yang terjadi di tahun ini, termasuk menjalin kasih dengan sang aktris hingga mendapat tawaran film perdana.

Menurutnya, semua itu merupakan dinamika hidup yang tak dapat diprediksi.

