ARMY Kecam Penggunaan Foto Masa Kecil Suga BTS dalam Drama Baru Dilraba Dilmurat. (Foto: Weverse)

BEIJING - Drama Sword Rose yang dibintangi Dilraba Dilmurat menuai kritik pedas ARMY. Alasannya, karena drama itu memajang foto masa kecil Suga BTS dalam salah satu adegannya.

Adegan yang menuai protes itu, menurut VGT, terjadi saat ‘Dinding Anak Hilang’ menampilkan foto masa kecil Suga BTS. Bersama foto itu, ada keterangan bahwa anak itu bermarga Li dan berkewarganegaraan China.

Hal itu mengejutkan banyak penonton terutama fans BTS, karena foto yang digunakan mengingatkan penonton pada kasus nyata, persis seperti yang digambarkan dalam film tersebut.

Penggunaan foto Suga tanpa izin resmi dari sosok bersangkutan dan agensinya memicu reaksi keras dari penonton Sword Rose dan penggemar BTS.

Mereka menilai, menggunakan foto tanpa izin, terutama dalam konten sensitif, merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan hukum.

Penggemar pun menuntut stasiun TV dan tim produksi drama itu untuk meminta maaf atas kecerobohan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dan permintaan maaf dari stasiun TV dan tim produksi drama tersebut.

Fans pun mengungkapkan pemikiran mereka terkait masalah tersebut. ARMY menegaskan, permasalahan ini tak sekadar soal penyalahgunaan foto Suga.

Mereka juga khawatir, aksi tim produksi drama Sword Rose ‘mengubah’ kewarganegaraan Suga dalam konteks kasus perdagangan manusia bisa memengaruhi reputasi sang idol.