Pee Wee Gaskins Comeback, Siap Remake Lagu Hits Zaman Dulu

JAKARTA - Pee Wee Gaskins jadi pujaan hati mayoritas milenial. Musiknya yang enerjik jadi primadona di awal 2000-an. Kini band yang biasa disebut PWG itu siap comeback.

PWG bakal comeback dengan mengusung tema nostalgia. Mereka bakal remake atau mendaur ulang lagu yang dulu sempat jadi playlist wajib generasi 90-an.

"Buat kami, ini semacam ritual," ungkap Dochi Sadega, personel PWG.

"Dulu kami sering banget dengerin lagu-lagu ini sampai akhirnya kepikiran buat bikin karya sendiri. Sekarang, sebagai musisi, rasanya seru banget bisa bawain lagi lagu-lagu yang dulu bikin kami jatuh cinta sama musik," lanjutnya.

Setelah sukses dengan album Salute To 90's, mereka kini ingin melakukan cover lagu dengan tak terjebak dengan sebuah era.