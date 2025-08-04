Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pee Wee Gaskins Comeback, Siap Remake Lagu Hits Zaman Dulu

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |18:34 WIB
Pee Wee Gaskins <i>Comeback</i>, Siap <i>Remake</i> Lagu Hits Zaman Dulu
Pee Wee Gaskins (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pee Wee Gaskins jadi pujaan hati mayoritas milenial. Musiknya yang enerjik jadi primadona di awal 2000-an. Kini band yang biasa disebut PWG itu siap comeback.

PWG bakal comeback dengan mengusung tema nostalgia. Mereka bakal remake atau mendaur ulang lagu yang dulu sempat jadi playlist wajib generasi 90-an.

"Buat kami, ini semacam ritual," ungkap Dochi Sadega, personel PWG.

"Dulu kami sering banget dengerin lagu-lagu ini sampai akhirnya kepikiran buat bikin karya sendiri. Sekarang, sebagai musisi, rasanya seru banget bisa bawain lagi lagu-lagu yang dulu bikin kami jatuh cinta sama musik," lanjutnya.

Setelah sukses dengan album Salute To 90's, mereka kini ingin melakukan cover lagu dengan tak terjebak dengan sebuah era.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/13/3179266//shopee_h2h-vKzm_large.jpg
Penampilan Enerjik Hearts2Hearts di Iklan Shopee 11.11 Big Sale Jadi Favorit Netizen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3172974//move_on-WFqH_large.jpg
Kenapa Susah Move On dari Cinta Pertama? Ini Penyebab dan Solusi Menurut Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/205/3168598//pee_wee_gaskins_di_pestapora_2025-UEC6_large.JPG
Pestapora 2025: Pee Wee Gaskins Ajak Penonton Bernostalgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/629/3165893//lidya-mE9B_large.jpg
Dukungan Ibu Jadi Kunci Keberanian Lidya Mayangsari di Dunia Dangdut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159741//raisa_dan_christian_bautista_rilis_single_baru-EsK6_large.JPG
Raisa dan Christian Bautista Rilis Lagu Kolaborasi Manis Berjudul Rainbow
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement