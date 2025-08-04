Chanyeol EXO Bakal Rilis Album Solo Baru Akhir Agustus 2025

Chanyeol EXO Bakal Rilis Album Solo Baru Akhir Agustus 2025. (Foto: Instagram/@weareone.exo)

SEOUL - Chanyeol EXO akan merilis proyek solo terbarunya dalam waktu dekat. Kabar tersebut dikonfirmasi SM Entertainment lewat poster teaser yang dirilis pada Minggu (3/8/2025) malam.

Poster berlatar hitam itu bertuliskan ‘UPSIDE DOWN’ dengan gambar kambing di dalamnya. Mini album itu rencananya akan dirilis pada 25 Agustus 2025, pukul 18.00 KST (16.00 WIB).

Ini merupakan comeback Chanyeol setelah debut sebagai solois pada 28 Agustus 2024. Kala itu, dia merilis album dan single berjudul Black Out.

Mengusung genre pop rock dengan tempo cepat, lagu Black Out akan membangkitkan sisi emosional pendengarnya setelah putus cinta.

Rencana comeback solo Chanyeol tersebut disambut hangat oleh EXO-L. “Enggak sabar dengar lagu baru Chanyeol. Oppa, fighting,” kata @kitty**.

“Enggak sabar. Terima kasih Chanyeol, kabar ini membuatku bahagia hari ini,” kata akun @exo_*. Akun @vinka_* menambahkan, ”Coming soon, konser volume 2.”.*

(SIS)