Nyoman Paul Akui Belum Bahas Pernikahan dengan Keisya Levronka

JAKARTA - Nyoman Paul membahas masa depan hubungannya dengan sang kekasih, Keisya Levronka. Dia mengaku, saat ini mereka sedang menikmati hubungan tersebut dan menjalaninya sesantai mungkin.

“Hubungan kami kan masih baru banget ya. Ini saja baru jalan 3 bulan. Jadi belum ada rencana ke arah sana (pernikahan),” ungkap pelantun Tunggu Apa Lagi tersebut dikutip dari YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Minggu (8/3/2025).

Di usia yang masih sangat muda, Nyoman Paul mengaku, dirinya dan Keisya ingin fokus mengembangkan karier mereka masing-masing. Di saat bersamaan, mereka ingin sambil mengenal kepribadian satu sama lain.

Nyoman Paul Akui Belum Bahas Pernikahan dengan Keisya Levronka. (Foto: Instagram/@keisyalevronka)

Paul dan Keisya go public tentang hubungan mereka dengan merilis teaser video lagu Denganmu Saja di Instagram, pada 22 Juni 2025. Sebelumnya, fans curiga dengan kedekatan mereka setelah Paul terekam kamera mengelus kepala Keisya.

Dari video itu, Keisya Levronka terlihat mendukung Nyoman Paul saat bertanding dalam ajang Bahkan Voli 2, pada 31 Mei 2025. Interaksi mereka setelah pertandingan kembali menjadi sorotan warganet.