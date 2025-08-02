Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erika Carlina Lahiran Caesar karena Stres, DJ Bravy: Padahal Mau Check Up Doang 

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |18:03 WIB
Erika Carlina Lahiran Caesar karena Stres, DJ Bravy: Padahal Mau Check Up Doang 
Erika Carlina
A
A
A

JAKARTA - Erika Carlina tengah berbahagia setelah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Andrew Raxy Nail pada 1 Agustus 2025. Kebahagiaannya kian bertambah setelah didampingi keluarga hingga sang kekasih, DJ Bravy. 

Namun, kabar gembira tersebut menyimpan momen tegang menjelang proses persalinan. Hal ini diungkap DJ Bravy setelah Erika melahirkan. 

Akibat momen tegang tersebut, DJ Bravy mengatakan proses persalinan harus dipercepat. Padahal, hari perkiraan lahir (HPL) Erika Carlina jatuh pada 8 Agustus mendatang. 

"Rencana mereka kemarin tuh kan check up doang. Ternyata waktu dicek sama dokter sudah pembukaan, jadi mau nggak mau kemarin harus dicepetin lahirannya," ungkap DJ Bravy saat ditemui di salah satu Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. 

Saat itu, Erika Carlina rupanya sudah mengalami pembukaan satu. Dokter menilai kondisi ini cukup berisiko jika dibiarkan terlalu lama. 

"Takutnya kalau pembukaan tambah besar nggak bisa caesar, jadi harus normal. Jadi mau nggak mau malam itu langsung sesar," jelas DJ Bravy. 

DJ Bravy menduga persalinan Erika maju dari HPL karena faktor stres. Dia juga menyebut, tim dokter menyampaikan hal serupa setelah melakukan observasi pada kondisi sang kekasih. 

 

Halaman:
1 2
