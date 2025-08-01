DJ Panda Beri Pesan Menyentuh usai Erika Melahirkan Anak Pertama

Publik dikejutkan dengan kabar selebritas Erika Carlina yang resmi melahirkan anak pertamanya. Bayi laki-laki bernama Andrew Raxy Neil ini lahir pada 1 Agustus 2025.

DJ Panda pun turut menuliskan pesan di hari persalinan Erika ini. Ia mengunggah ulang postingan Erika yang telah melahirkan anak mereka.

“Selamat datang ke dunia, Andrew Raxy Neil. Kehadiranmu adalah bukti bahwa cinta Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan dunia dengan keajaiban,” tulis DJ Panda di akun Instagram-nya, @djpanda_official, Jumat (1/8/2025).

Dalam unggahan ini, pria 27 tahun ini menuliskan pesan dan doa untuk putra laki-lakinya yang lahir dari rahim Erika Carlina. Meski panen hujatan, DJ Panda tetap menuliskan pesan penuh kasih sayang untuk putranya.

DJ Panda juga menyampaikan pesan dan doanya untuk Erika Carlina yang telah melahirkan putranya.