Curhat Kimberly Ryder Pertama Kali Kondangan Sendiri Usai Cerai

JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder menjadi salah satu tamu undangan di resepsi kedua pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar di Hotel Four Seasons, Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Rabu, 30 Juli 2025.

Diakui ibu dua anak itu, kedatangannya menjadi momen perdana kondangan tanpa pasangan.

"Pertama kali kayaknya ya. Biasanya sama keluarga, teman, pasangan," ucap Kimberly Ryder.

Meski demikian, wanita yang akrab disapa Kim ini mengaku tak merasa ketinggalan oleh tamu lain yang hadir bersama pasangan mereka.

Sebab, Kim masih menikmati kesendiriannya setelah bercerai dari Edward Akbar.