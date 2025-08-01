Kris Dayanti Janjikan Penampilan Spesial di Konser 40 Tahun Dwiki Dharmawan

Kris Dayanti bakal hadir di konser 40 tahun Dwiki Darmawan

JAKARTA - Diva Pop Indonesia, Kris Dayanti, menjadi salah satu penyanyi yang terlibat dalam konser perayaan 40 tahun musisi Dwiki Dharmawan yang bertajuk "The Musical Journey of" pada 23 Agustus 2025.

Dalam kesempatan itu, ibunda Aurel Hermansyah tersebut berencana membawakan dua lagu dari Dwiki dengan konsep "evergreen".

"Lagunya belum bisa saya bocorkan, tapi yang pasti lagu-lagu yang mengajak orang untuk nyanyi bareng," tutur Kris Dayanti di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

"Kita akan perform dengan karakter masing-masing," tambahnya.

Kejutan lainnya ialah, Kris Dayanti berencana mengenakan busana dengan balutan konsep internasional. Alasannya, dia ingin memperkuat konsep utama dari konser empat dekade sang musisi.

"Karena ini musical journey, orientasinya mewah dan lebih internasional," ucap penyanyi yang akrab disapa KD tersebut.