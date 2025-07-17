Dwiki Dharmawan Gelar Konser The Musical Journey, Libatkan Krisdayanti hingga Sandhy Sondoro

JAKARTA – Dwiki Dharmawan merayakan 40 tahun perjalanan kariernya di industri musik lewat konser The Musical Journey Of yang digelar pada 23 Agustus 2025 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan.

Dalam jumpa pers yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Dwiki menegaskan konser ini bukan sekadar selebrasi, tapi juga bentuk rasa syukur atas perjalanannya sebagai musisi selama empat dekade terakhir.

“Empat dekade itu sebuah rasa syukur, karena saya dapat kesempatan dari Tuhan untuk bisa mengekspresikan diri saya lewat musik,” ungkap Dwiki.

Sebagai musisi yang dikenal produktif dan idealis, Dwiki mengaku selalu membawa mimpi, ide besar, hingga rasa cintanya terhadap tanah air ke dalam setiap karya yang ia ciptakan.

“Ada mimpi, ada angan-angan, ada gagasan, dan yang pasti ada kecintaan saya terhadap negara ini yang saya ungkapkan lewat lagu,” lanjutnya.

Konser akbar ini akan melibatkan lebih dari 17 musisi papan atas Tanah Air. Beberapa nama yang akan tampil antara lain Krisdayanti, Ruth Sahanaya, Once Mekel, Sandhy Sondoro, Ita Purnamasari, Putri Ariani, hingga Shanna Shannon.

Tak hanya itu, konser juga akan dimeriahkan oleh Krakatau Band, World Peace Orchestra, serta penampilan musisi internasional seperti Kamal Musallam asal Kuwait dan Iskandar Widjaja dari Jerman.