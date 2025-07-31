4 Drama Penuh Intrik dan Emosi Tayang Perdana 1 Agustus di RCTI+, Nonton Gratis!

JAKARTA – Awal bulan Agustus ini semakin seru dengan hadirnya empat drama terbaru yang tayang perdana pada 1 Agustus 2025.

Cerita-cerita ini hadir dengan konflik yang emosional, kisah cinta yang rumit, hingga pengorbanan yang menyentuh hati. Semua drama pendek ini bisa kamu tonton gratis di aplikasi RCTI+ dan website www.rctiplus.com.

Valencia Tanoesoedibjo, Managing Director RCTI+, mengatakan, "Setiap perempuan pasti pernah menyimpan luka, rahasia, atau harapan yang tak sempat diceritakan. Lewat drama-drama pendek ini, kami ingin menunjukkan bahwa kamu tidak sendiri. Mungkin kamu pernah disakiti, kehilangan, atau memilih diam demi keluarga—semua cerita itu kami rangkum dalam format yang mudah ditonton, tapi berat secara emosi. RCTI+ hadir bukan hanya untuk menghibur, tapi juga menemani."

Berikut empat drama yang wajib masuk daftar tontonanmu:

1) Istri Bayaran (Family Drama, konflik)

Drama Indonesia terbaru ini dibintangi oleh Daisy Natalya, Denny Weller, Amanda Lucson, dan Ivanka Suwandi. Kisahnya berpusat pada Lisa, istri pengusaha terkenal Erik Atmaja, yang hidupnya berubah drastis setelah menerima surat cerai karena desakan keluarga untuk memiliki anak.

Dalam keputusasaan, Lisa merancang rencana licik dengan "merekrut" Amanda, gadis muda yang tengah terjepit masalah ekonomi, untuk mendekati Erik dan memberinya keturunan. Namun, Amanda justru jatuh cinta pada Erik. Konflik demi konflik memuncak dan mengubah hidup mereka selamanya.

2) Kubuat Kau Tersenyum Lagi (Drama Keluarga)

Drama Mandarin ini menceritakan Zhang Anping yang bertekad menebus kesalahan masa lalu setelah terlahir kembali.

Dengan pengetahuan modern, ia membangun usaha udang air tawar untuk mengangkat keluarganya dari kemiskinan dan memperjuangkan keadilan bagi istri dan anaknya.

Cerita penuh haru ini akan menginspirasi penonton tentang perjuangan hidup dan makna keluarga.