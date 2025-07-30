Momen Vadel Badjideh Cium Tangan Kakak Sebelum Sidang Kasus Asusila Anak

JAKARTA - Vadel Badjideh selaku terdakwa kasus asusila anak di bawah umur kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (30/7/2025).

Berdasarkan pantauan, Vadel Badjideh tiba di pengadilan sekitar pukul 14.00 WIB. Saat turun dari mobil tahanan, Vadel langsung disambut dua kakaknya, Martin dan Bintang Badjideh, yang hadir untuk mendampingi persidangan hari ini.

Vadel juga sempat mencium tangan kedua kakaknya itu sebelum memasuki ruang tunggu tahanan. Terlihat pula kedua orang tua Vadel, Umar dan Titin Badjideh yang juga hadir mendampingi sang anak.

"Alhamdulillah sehat," ucap Vadel singkat saat ditanya terkait keadaannya hari ini.

Pemuda 19 tahun itu memilih untuk tak berkomentar banyak terkait persidangan hari ini. Adapun agenda sidang tersebut ialah mendengarkan keterangan ahli pidana dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sebuah wawancara, Martin dan Bintang Badjideh pun mengaku kedatangannya hari ini untuk menguatkan sang adik.

Dia berharap Vadel tetap tabah dalam menjalani proses hukum.

"Ya, bismillah biar semuanya juga lancar juga. Apapun nanti hasilnya, kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan lapang dada. Yang penting kita tetap berdoa semoga kayak gitu. Biar semuanya lancar," kata Bintang Badjideh.