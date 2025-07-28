Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Kimberly Ryder Belum Jadi WNI: Masih Dipertimbangkan Usai Cerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |13:36 WIB
Alasan Kimberly Ryder Belum Jadi WNI: Masih Dipertimbangkan Usai Cerai
Kimberly Ryder (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder ternyata masih berstatus warga negara asing (WNA). Ia pun masih mempertimbangkan banyak hal jika ingin berganti kewarganegaraan.

Kimberly mengaku, anak yang lahir di luar negeri menjadi pertimbangan utama mengapa dirinya urung berganti status menjadi WNI.

"Kenapa ya waktu itu? Satu, karena anakku salah satunya karena lahir di luar negeri, jadi 2 warga negara," ujar Kimberly Ryder saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. 

Ibu dua anak itu juga menjelaskan status kepemilikan aset harta gana-gini usai bercerai dari Edward Akbar, masih dipegang oleh sang mantan suaminya. 

Tentunya, hal tersebut berkaitan dengan status kewarganegarannya sekarang. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180030//andre_taulany-GmMH_large.jpg
Isi Kesepakatan Damai Andre Taulany dan Erin: dari Harta hingga Pemulihan Nama Baik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180024//andre_taulany_dan_erin-3bSA_large.jpg
Sempat Bersitegang, Andre Taulany dan Erin Wartia Sepakat Cerai secara Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180004//andrew_andika-nhRG_large.jpg
Andrew Andika Resmi Lepas Status Duda, Pamer Buku Nikah di Depan Kakbah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3179997//azizah_salsha_dan_pratama_arhan-7dLg_large.jpg
Azizah Salsha Diceraikan Pratama Arhan, Andre Rosiade: Kami sudah Mengingatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/482/3179986//ashanty-TUWg_large.jpg
Ashanty Makin Langsing, Bongkar Rahasia Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3179958//aline_adita_melahirkan-sh5m_large.jpg
Selamat, Aline Adita Melahirkan Anak Pertama setelah 7 Tahun Penantian
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement