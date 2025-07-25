Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erika Carlina Tak Berencana Damai dengan DJ Panda: Ikuti Saja Prosesnya

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |00:30 WIB
Erika Carlina Tak Berencana Damai dengan DJ Panda: Ikuti Saja Prosesnya
Erika Carlina Tak Berencana Damai dengan DJ Panda. (Foto: Instagram/@eri.carl)
JAKARTA - Sejauh ini, Erika Carlina tak berencana untuk berdamai dan mencabut laporannya atas Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda, yang notabene ayah biologis anak yang dikandungnya. 

“Damai? Kita lihat nanti saja. Toh dia juga belum dipanggil kan? Ikuti saja dulu alur dan proses hukumnya,” ungkap bintang film Srimulat: Hil yang Mustahal itu di Polda Metro Jaya, pada 24 Juli 2025.

Erika Carlina tak menampik, mantan kekasihnya itu berusaha membuka komunikasi lewat pesan singkat. Bahkan, pria asal Surabaya itu diketahui mendatangi kediaman pribadi sang aktris pada 24 Juli 2025.

“Iya, aku dengar tadi dia datang ke rumah. Kebetulan memang aku sedang di rumah sakit. Jadi enggak ketemu sama dia,” tutur Erika menambahkan. 

Aktris 31 tahun itu diketahui melaporkan DJ Panda ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman, pada pertengahan Juli 2025. “Yang pasti, aku melapor sebelum bikin podcast ke Om Deddy (Corbuzier),” tuturnya. 

Halaman:
1 2
