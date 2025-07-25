Nakeisha Syifa Spill Kebiasaan Sebelum Manggung, Jalani Lip Trill Hingga Racikan Rahasia

Bagi penyanyi, menjaga kondisi tubuh dan suara sebelum tampil adalah hal krusial. Hal ini pun menjadi perhatian serius bagi Nakeisha Syifa atau yang akrab disapa Nakei, jebolan Indonesian Idol Season XIII Top 13.

Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone pada Kamis (24/7/2025), Nakei membagikan empat kebiasaan penting yang rutin ia lakukan sebelum naik ke atas panggung.

1. Memberikan Affirmasi Positif

Nakei memulai persiapan panggungnya dengan menanamkan pikiran positif, tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan sampai kepada para audience."Kalau aku pribadi itu biasanya suka memberikan affirmasi positif gitu buat diri aku," tuturnya.

Lebih lanjut, Nakei menambahkan pentingnya membangun koneksi energi dengan penonton, "Audience akan lihat aku, audience akan menangkap energi positif aku. Jadi aku pasti akan memberikan yang terbaik."

2. Melakukan Stretching Badan dan Lip Trill

Hal teknis menjadi perhatian yang tidak pernah luput dari perhatian Nakei. Dirinya selalu melakukan peregangan dan pemanasan suara. "Biasanya sebelum ke atas panggung itu, aku lebih ke teknis aja. Aku pasti stretching badan gitu."

"Paling aku juga lip trill, humming. Pemanasan mulut," lanjutnya.

3. Olahraga Squat untuk Redakan Stres

Jika outfit manggung dinilai memungkinkan, Nakei juga kerap melakukan squat ringan sebelum tampil. "Aku biasanya sebelum tampil kalau misalnya memungkinkan untuk outfitnya, aku biasanya suka squat gituloh," tuturnya.

Menurutnya, gerakan ini dapat membantu untuk meredakan rasa tegang, "Enggak bikin keringetan, lebih ke untuk release stress dan pressurenya."