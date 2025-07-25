Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nakeisha Syifa Spill Kebiasaan Sebelum Manggung, Jalani Lip Trill Hingga Racikan Rahasia

Gabriella Dharma , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |22:03 WIB
Nakeisha Syifa <i>Spill</i> Kebiasaan Sebelum Manggung, Jalani <i>Lip Trill</i> Hingga Racikan Rahasia
Nakeisha Syifa (Foto: Okezone/Gabriella)
A
A
A

Bagi penyanyi, menjaga kondisi tubuh dan suara sebelum tampil adalah hal krusial. Hal ini pun menjadi perhatian serius bagi Nakeisha Syifa atau yang akrab disapa Nakei, jebolan Indonesian Idol Season XIII Top 13. 

Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone pada Kamis (24/7/2025), Nakei membagikan empat kebiasaan penting yang rutin ia lakukan sebelum naik ke atas panggung.

1. Memberikan Affirmasi Positif 

Nakei memulai persiapan panggungnya dengan menanamkan pikiran positif, tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan sampai kepada para audience."Kalau aku pribadi itu biasanya suka memberikan affirmasi positif gitu buat diri aku," tuturnya.

Lebih lanjut, Nakei menambahkan pentingnya membangun koneksi energi dengan penonton, "Audience akan lihat aku, audience akan menangkap energi positif aku. Jadi aku pasti akan memberikan yang terbaik."

2. Melakukan Stretching Badan dan Lip Trill

Hal teknis menjadi perhatian yang tidak pernah luput dari perhatian Nakei. Dirinya selalu melakukan peregangan dan pemanasan suara. "Biasanya sebelum ke atas panggung itu, aku lebih ke teknis aja. Aku pasti stretching badan gitu."

"Paling aku juga lip trill, humming. Pemanasan mulut," lanjutnya.

3. Olahraga Squat untuk Redakan Stres

Jika outfit manggung dinilai memungkinkan, Nakei juga kerap melakukan squat ringan sebelum tampil. "Aku biasanya sebelum tampil kalau misalnya memungkinkan untuk outfitnya, aku biasanya suka squat gituloh," tuturnya.

Menurutnya, gerakan ini dapat membantu untuk meredakan rasa tegang, "Enggak bikin keringetan, lebih ke untuk release stress dan pressurenya."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164529//jelita_jely-c6ZG_large.JPG
5 Fakta Menarik Jelita Jely, Penyanyi Bersuara Imut Bak Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164019//rita_nasution-zbiv_large.JPG
Viral Jargon Hanya Rp120 Miliar, Rita Nasution Ceritakan Awal Mula Terjun ke Dunia Properti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163932//anneth-sR8j_large.JPG
Riders Gen Z Ala Anneth Delliecia, dari Kopi Sampai Matcha Wajib Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163687//rita_nasution-YnfZ_large.JPG
Viral! Musisi Senior Rita Nasution Kini Jualan Properti Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/612/3160913//viral-pVwg_large.jpg
Cerita Pengantin Bibir Jeding yang Viral, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3158075//nakeisha_syifa-bglx_large.JPG
Nakeisha Syifa Tanggapi Hate Comment Sebagai Bahan Introspeksi Diri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement