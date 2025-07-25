Nakeisha Syifa Tanggapi Hate Comment Sebagai Bahan Introspeksi Diri

Sebagai seorang idol, Nakeisha Syifa mengaku tak jarang menerima komentar miring dari netizen di media sosial. Namun alih-alih larut dalam kesedihan, Top 13 Indonesia Idol Season XIII ini mengaku justru menjadikan komentar tersebut sebagai bahan introspeksi diri.

"Aku pakai mindset bahwa aku tidak bisa mengontrol apa yang ada di luar diri aku," kata Nakei pada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga agar tidak terlalu terpengaruh secara emosional. "Jadi aku cuman bisa let them, yaudah gakpapa. Paling aku menjaga supaya aku gak terlalu down dengan komentar mereka," pungkasnya.

Bagi Nakei, komentar negatif bisa jadi memiliki sisi positif jika disikapi dengan kepala dingin.

"Karena bisa jadi komentar mereka benar, aku yang perlu introspeksi diri. Atau mungkin juga mereka gak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mereka berkomentar. Jadi yaudah, let them aja, tapi aku yang menjaga biar diri aku bisa tetep happy," sambungnya.

Untuk menjaga suasana hati selepas membaca komentar negatif dari netizen, Nakei punya cara tersendiri, "Aku biasanya mengalihkan dengan nonton anime dan baca buku," tutupnya sambil tersenyum.



(kha)