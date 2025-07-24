Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erika Carlina Laporkan DJ Panda, Polisi: Korban Merasa Terancam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |20:02 WIB
Erika Carlina Laporkan DJ Panda, Polisi: Korban Merasa Terancam
Erika Carlina
A
A
A

JAKARTA - Artis Erika Carlina membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Adapun laporan tersebut terkait pengancaman.

"Iya (Erika membuat laporan ke Polda Metro Jaya)," kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah kepada wartawan, Kamis (24/7/2025). 

Dia mengatakan, laporan itu dibuat pada pekan lalu. Erika merasa dirinya diancam hingga melapor ke Polda Metro Jaya. 

"Minggu lalu laporannya. Korban merasa terancam oleh seseorang," jelas dia. 

Sebelumnya, Erika Carlina secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya tengah mengandung anak pertama di luar pernikahan saat tampil di podcast Deddy Corbuzier pada 18 Juli 2025.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207//ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209//shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179144//raisa_dan_hamish_daud-AG1j_large.jpg
Alasan Hamish Daud Lebih Suka Raisa Jadi Ibu Rumah Tangga ketimbang Penyanyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3179104//erika_carlina-hiby_large.JPG
Erika Carlina Ingin Tetap Bangga Menjadi Ibu Meski Punya Masa Lalu Pahit, Ini Jawaban Aisah Dahlan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178976//nikita_mirzani-qnij_large.jpg
Reza Gladys Ingin Dirinya Dinyatakan Bersalah, Nikita Mirzani: Lihat Saja Endingnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178974//raisa-afLA_large.jpg
Alasan PA Jaksel Tetap Umumkan Gugatan Cerai Raisa ke Publik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement