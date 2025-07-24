Erika Carlina Laporkan DJ Panda, Polisi: Korban Merasa Terancam

JAKARTA - Artis Erika Carlina membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Adapun laporan tersebut terkait pengancaman.

"Iya (Erika membuat laporan ke Polda Metro Jaya)," kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

Dia mengatakan, laporan itu dibuat pada pekan lalu. Erika merasa dirinya diancam hingga melapor ke Polda Metro Jaya.

"Minggu lalu laporannya. Korban merasa terancam oleh seseorang," jelas dia.

Sebelumnya, Erika Carlina secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya tengah mengandung anak pertama di luar pernikahan saat tampil di podcast Deddy Corbuzier pada 18 Juli 2025.